Hàng nghìn người dân Đông Quang cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa

Sáng 6/11, phường Đông Quang ra quân thực hiện “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” trên địa bàn. Ngay trong ngày ra quân, phường Đông Quang đã phân các lực lượng đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng cho hàng nghìn người dân tại chợ Đông Văn, Tổ dân phố Tràng An, Trường THCS Đông Quang, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường...

Các lực lượng chức năng phường Đông Quang hỗ trợ người dân cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa tại chợ Đông Văn.

“Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” được triển khai trên địa bàn phường Đông Quang là hoạt động cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 426/KH-UBND của UBND tỉnh; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong Nhân dân đối với việc cài đặt, sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa.

Phường gắn việc cài đặt với hướng dẫn, duy trì sử dụng các tiện ích thiết thực; từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số cho người dân. Đồng thời phát huy vai trò của Ứng dụng số Thanh Hóa trong cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Đông đảo người dân tập trung về Nhà văn hóa phố Tràng An để được hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa.

Phường Đông Quang yêu cầu việc thực hiện chiến dịch phải phù hợp với điều kiện của từng tổ dân phố, nhóm đối tượng; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Phường nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả cài đặt, mức độ sử dụng thực tế và chất lượng phục vụ người dân làm căn cứ đánh giá; bảo đảm số liệu chính xác, có thể kiểm chứng; kết hợp duy trì hỗ trợ, sử dụng ứng dụng thường xuyên.

Phường Đông Quang phấn đấu đến hết ngày 25/12/2026 sẽ hoàn thành “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch chung của toàn tỉnh.

Lan Anh