Hàng không Mỹ tiếp tục gián đoạn, hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng

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Hoạt động hàng không tại Mỹ dự kiến chưa thể trở lại bình thường trước cuối ngày 15/11, sau khi sự cố tại hệ thống kiểm soát không lưu khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn trong hai ngày liên tiếp.

Theo số liệu của trang theo dõi hàng không FlightAware, tính đến 18h45 ngày 14/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), các hãng hàng không đã hủy hơn 6.150 chuyến bay và hoãn hơn 7.300 chuyến. Trước đó, trong ngày 13/11, khoảng 9.200 chuyến bay bị hủy và 7.500 chuyến bị hoãn. Hơn 530 chuyến bay dự kiến khai thác trong ngày 15/11 cũng đã bị hủy.

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford dự báo hoạt động hàng không sẽ cơ bản trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11. Ông đồng thời xin lỗi hành khách vì những gián đoạn vừa qua và cho biết hệ thống hiện đã hoạt động ổn định.

Tình trạng gián đoạn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không. Trong ngày 14/11, Delta Air Lines, United Airlines và American Airlines đều hủy khoảng 25% số chuyến bay theo kế hoạch, trong khi tỷ lệ này tại JetBlue lên tới gần 45%. Các hãng đã áp dụng chính sách hỗ trợ hành khách đổi chuyến mà không mất phí. Tuy nhiên, hàng chục nghìn hành khách vẫn bị mắc kẹt tại các sân bay do lịch khai thác bị xáo trộn.

Trước đó, ngày 13/11, FAA đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc trong gần 5 giờ sau khi xảy ra sự cố liên lạc tại hệ thống kiểm soát không lưu. Đây là đợt gián đoạn hàng không trên phạm vi toàn quốc kéo dài nhất tại Mỹ kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, sự cố có liên quan đến việc nhà thầu L3Harris lắp đặt ít nhất một bộ định tuyến mới tại một cơ sở ở khu vực xa trung tâm. Trục trặc thiết bị đã gây quá tải dữ liệu, ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc giữa máy bay và các trung tâm kiểm soát không lưu. Sự cố tác động đến 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát đường bay của FAA.

FAA hiện phối hợp với nhà thầu L3Harris tiến hành kiểm tra bổ sung nhằm xác định nguy cơ phát sinh sự cố tương tự. Cơ quan này cho biết hệ thống không bị mất liên lạc hoàn toàn, song dữ liệu tại một số trung tâm trở nên thiếu ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành bay. Sự cố mới nhất tiếp tục làm nổi bật những hạn chế của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiết bị lạc hậu và thiếu nhân lực. Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch bổ sung ngân sách để hiện đại hóa hệ thống, sau nhiều lần xảy ra trục trặc gây gián đoạn hoạt động hàng không.

Thanh Hằng