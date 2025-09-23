Hàn Quốc thúc đẩy hồ sơ hạt nhân Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Ngày 23/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thúc đẩy kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn đối với Triều Tiên, khẳng định việc đóng băng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chỉ là “biện pháp khẩn cấp tạm thời” nhằm kéo dài thời gian.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến sẽ nhấn mạnh cách tiếp cận này trong bài phát biểu tại Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào sáng 24/9 theo giờ địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong một phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện Triều Tiên đã sở hữu 3 thành phần chủ chốt của kho vũ khí hạt nhân, gồm uranium và plutonium làm giàu cao, thiết bị kích nổ và tên lửa đạn đạo liên lục địa, đồng thời dường như sẵn sàng sản xuất hàng loạt đầu đạn.

Trong bối cảnh đó, việc đóng băng chương trình hạt nhân được coi là giải pháp khả dĩ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không thể là mục tiêu cuối cùng; mà cần một lộ trình chi tiết từ đóng băng đến tháo dỡ. Theo đó, việc đóng băng trong khi thiếu cơ chế thanh sát và xác minh có thể bị diễn giải như việc ngầm công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, gây sức ép lên hợp tác Mỹ - Hàn và làm phức tạp tiến trình ngoại giao.

Trong chuyến công tác đến Liên hợp quốc này, ông Lee Jae Myung dự kiến cũng sẽ chủ trì một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc chủ trì một kỳ họp như vậy.

Trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này, Seoul dự kiến tăng cường tiếng nói tại New York, đồng thời tận dụng Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào tháng tới để thúc đẩy nỗ lực quốc tế giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc cùng người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết “kiên định” đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp ba bên bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh “sự cần thiết phải cùng nhau giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên” cũng như phối hợp với các quốc gia khác trước những hành vi vi phạm và né tránh các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Các động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đặt ra các điều kiện để nối lại ngoại giao với Washington.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp quan trọng của Hội nghị Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức vào hai ngày 20 và 21/9, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng có thể đàm phán với Mỹ nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện để đàm phán.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn được gặp ông Kim Jong Un trong năm nay, nhân hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc vào tháng trước.

Tuy nhiên, trong phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bác bỏ kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên, cho rằng ý tưởng này chỉ là “bản sao” đề xuất của những người tiền nhiệm./.

Theo TTXVN