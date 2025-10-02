Hàn Quốc miễn vé tham quan và phí đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu

Nhân dịp Tết Chuseok (Tết Trung thu) - kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã quyết định mở cửa miễn phí các điểm tham quan di sản văn hóa cho du khách.

Cổng Gwanghwa, cửa chính của cung điện Gyeongbok nằm trên trục đường trung tâm nhất của Thủ đô Seoul. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc cho biết 4 cung điện lớn gồm Gyeongbok, Changdeok, Deoksu và Changgyeong, cùng đền thờ Jongmyo và quần thể lăng tẩm triều đại Joseon sẽ tiếp đón khách tham quan miễn phí từ ngày 3-9/10.

Đặc biệt, đền thờ Jongmyo - vốn chỉ tiếp đón khách tham quan theo hình thức đặt trước, sẽ cho phép du khách tự do khám phá trong kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay. Tuy nhiên, du khách vẫn phải mua vé vào hậu viên của cung Changdeok như thường lệ.

Cùng với đó, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) cũng sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 5-8/10 đối với cả 4 chi nhánh tại thủ đô Seoul, thành phố Gwacheon (tỉnh Gyeonggi), cung Deoksu và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong). Riêng chi nhánh ở Seoul sẽ đóng cửa vào đúng ngày Tết Trung thu (6/10) trong khi các chi nhánh còn lại vẫn hoạt động bình thường.

Ngoài ra, Vườn Thực vật Quốc gia Hàn Quốc ở huyện Pyeongchang (tỉnh Gangwon) và Vườn Thực vật Wando ở tỉnh Nam Jeolla cũng sẽ miễn phí vé vào cửa trong dịp nghỉ lễ lớn nhất năm. Tuy nhiên, do lịch mở cửa và thời gian miễn phí vé vào cổng có thể khác nhau theo từng điểm nên du khách cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi đến.

Cũng trong dịp nghỉ Tết Trung thu, Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn phí cầu đường trên đường cao tốc từ ngày 4-7/10. Các điểm dừng chân và khu vực nghỉ ngơi bổ sung sẽ được vận hành để đảm bảo lái xe có chỗ nghỉ ngơi. Hàn Quốc cũng thông báo giảm giá vé khứ hồi đối với tàu KTX và SRT.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải thông báo sẽ tăng cường các cuộc kiểm tra an toàn đối với các phương tiện và phương thức vận tải, bao gồm đường sắt, hàng không và đường bộ. Theo đó, bộ chủ quản sẽ mở rộng quản lý rủi ro tai nạn giao thông dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và vận hành hệ thống sử dụng công nghệ AI để kiểm soát việc thắt dây an toàn ở tất cả các ghế ngồi.

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc tăng vọt cả về lượng khách và tần suất đi lại, cơ quan chức năng đã lên kế hoạch tăng số lượng xe buýt, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng khác thêm 15,2% và 11,9% so với bình thường.

Sân bay Quốc tế Incheon dự kiến sẽ chứng kiến lượng hành khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ Chuseok sắp tới. Cụ thể, Tổng Công ty Sân bay Quốc tế Incheon (IIAC) dự báo Sân bay Quốc tế Incheon sẽ tiếp đón khoảng 2,45 triệu lượt hành khách trong 11 ngày (từ 2-12/10).

Đáng chú ý, vào ngày cao điểm nhất 3/10, Sân bay Quốc tế Incheon có thể sẽ tiếp đón khoảng 239.000 lượt hành khách, vượt kỷ lục 234.171 lượt hành khách ghi nhận ngày 4/8/2019./.

Theo TTXVN