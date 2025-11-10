Hamas trao trả hài cốt sỹ quan Israel thiệt mạng năm 2014

Ngày 9/11, Hamas đã trao trả hài cốt của của Trung úy Hadar Goldin thiệt mạng trong cuộc chiến Gaza năm 2014, trong một động thái được coi là nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo này. Hành động trên diễn ra sau nhiều năm hai bên duy trì tình trạng đối đầu và thiếu tin tưởng lẫn nhau, và được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu hiếm hoi về hợp tác nhân đạo trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trung úy Hadar Goldin, người đã thiệt mạng tại Dải Gaza từ năm 2014. Ảnh: The times of Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thông báo đã tiếp nhận hài cốt mà phong trào Hồi giáo Hamas cho là của Trung úy Hadar Goldin, thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Dải Gaza từ năm 2014. Thi thể được Hamas tìm thấy trong một đường hầm ở thành phố Rafah ngày 8/1/2025.

Nguồn an ninh Israel cho biết, nước này đã tiếp nhận hài cốt của Goldin. Sau khi hài cốt được đưa về Israel, Viện Pháp y quốc gia sẽ tiến hành xác nhận danh tính. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận thông tin trên trong cuộc họp nội các chiều 9/11. Ông Goldin thiệt mạng tại Rafah trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2014.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: "Trung úy Hadar Goldin đã ngã xuống trong chiến dịch năm 2014. Thi thể Goldin bị Hamas giữ và họ không chịu trao trả trong suốt thời gian qua".

Goldin, khi đó 23 tuổi, là thành viên một đơn vị Israel được giao nhiệm vụ xác định vị trí và phá hủy các đường hầm của Hamas. Trung úy này thiệt mạng ngày 1/8/2014, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ có hiệu lực. Quân đội Israel cho biết các tay súng đã phục kích nhóm của Goldin.

Israel đưa Goldin vào danh sách những con tin đã chết mà họ tìm cách hồi hương hài cốt theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hamas đang giam 20 con tin còn sống và giữ 28 thi thể. Kể từ đó, nhóm vũ trang này đã thả tất cả con tin còn sống và trả 23 hài cốt. Đổi lại, Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine và trả lại thi thể hàng trăm người thiệt mạng ở Gaza.

Cùng ngày 9/11, Lữ đoàn al-Qassam tuyên bố các tay súng của nhóm này sẽ không đầu hàng ở Rafah, nơi Israel vẫn kiểm soát. Nguồn tin ngoại giao nói rằng các bên trung gian Ai Cập và Mỹ đang nỗ lực đạt thỏa thuận cho phép khoảng 200 tay súng Hamas rút khỏi Rafah nếu họ giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, Lữ đoàn al-Qassam cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Rafah có thể đe dọa lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Israel và Hamas, kêu gọi các bên trung gian tìm giải pháp để duy trì hòa bình và ngăn chặn các hành động quân sự mới.

Lê Hà

Nguồn: BBC, The times of Israel