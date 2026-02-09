Hai đối tượng trộm trâu của người dân khi cột trên đồi

Thông tin từ Công an xã Thanh Phong cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp trâu của người dân khi cột trên đồi.

Lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo đó, vào sáng 7/2/2026, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của anh Vi Văn Thực về việc gia đình bị kẻ gian trộm cắp, xẻ thịt một con trâu tại khu vực đồi núi vắng, cách nhà khoảng 3km.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Thanh Phong đã khẩn trương vào cuộc điều tra và chỉ sau 4 giờ, đến 12h cùng ngày, đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lương Văn Hoàng, sinh năm 1986, ở thôn Làng Xằm và Hà Văn Chí, sinh năm 2003, ở thôn Đoàn Trung, xã Thanh Phong.

Hiện Công an xã Thanh Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương