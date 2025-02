Bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền trên xe ô tô

Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền trên xe ô tô.

Hình minh hoạ.

Trước đó, Công an huyện Ngọc Lặc nhận được đơn trình báo của anh V.Q.K, sinh năm 1980 ở thị trấn Ngọc Lặc về việc rạng sáng ngày 8/1/2025, anh K bị kẻ gian mở cửa xe ô tô (TOYOTA VIOS) đang để ngoài đường trước nhà của gia đình và trộm cắp số tiền hơn 7 triệu đồng.

Ngày sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp cùng Công an thị trấn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Khai, sinh năm 1963, trú tại khu phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc, là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Khai về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Q.H