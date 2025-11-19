Hai bác sỹ Việt Nam nhận chứng chỉ của tổ chức ngoại khoa hàng đầu thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại London, hai bác sỹ Việt Nam gồm bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Đỗ Thị Ngọc Linh tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và bác sỹ Lê Diệp Linh, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa được công nhận là thành viên danh dự Hiệp hội phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS), một trong những danh hiệu uy tín nhất trong ngành phẫu thuật thế giới.

Chủ tịch RCS, Tim Mitchell, trao chứng chi thành viên RCS cho bác sỹ Lê Diệp Linh (trái) và bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Linh tại trụ sở RCS ở London. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ trao chứng chỉ thành viên diễn ra tại trụ sở RCS ở London.

Là tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận về ngoại khoa và nha khoa hàng đầu của Anh và thế giới, RCS được thành lập hơn hai thế kỷ trước nhằm thúc đẩy tiến bộ trong phẫu thuật, đào tạo và chăm sóc bệnh nhân.

Được công nhận trên toàn thế giới, chứng chỉ thành viên RCS là thành tựu chuyên môn cao nhất dành cho các bác sỹ phẫu thuật. Chứng chỉ thành viên danh dự RCS dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho phẫu thuật và y học.

Bà Katrin Kandel, Giám đốc điều hành tình nguyện tổ chức Facing The World (FTW), tổ chức kết nối các bệnh viện và bác sỹ Việt Nam với RCS, cho biết danh hiệu này ghi nhận khả năng lãnh đạo xuất sắc, kỹ năng phẫu thuật và cam kết của hai bác sỹ Việt Nam trong cải thiện chăm sóc y tế chuyên ngành phẫu thuật tạo hình-sọ mặt.

Bà nhấn mạnh sự công nhận trình độ chuyên môn của các bác sỹ Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh trong lĩnh vực phẫu thuật và chăm sóc nhân đạo.

Bà Katrin Kandel cũng bày tỏ cảm ơn đặc biệt tới ông Tim Mitchell, Chủ tịch RCS, vì sự hỗ trợ đối với FTW, giúp thúc đẩy quan hệ giữa các cơ sở y tế Việt Nam và Anh trong đào tạo phẫu thuật và hợp tác quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Linh bày tỏ vinh dự được nhận chứng chỉ thành viên RCS.

Bác sỹ Đỗ Thị Ngọc Linh cho biết việc nhận chứng chỉ là cơ hội để bản thân tiếp tục học hỏi, hoàn thiện kỹ năng và đóng góp nhiều hơn cho bệnh nhân và chuyên ngành sọ mặt và tạo hình tại Việt Nam.

Bác sỹ Linh nhấn mạnh việc các bác sỹ Việt Nam được cấp chứng chỉ thành viên RCS khẳng định chuyên môn ngoại khoa của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế, giúp nâng cao chất lượng điều trị trong nước, mở rộng hợp tác học thuật-nghiên cứu với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ bác sỹ trẻ tiếp tục vươn lên chinh phục các chuẩn mực chuyên môn cao hơn.

Bác sỹ Linh bày tỏ cảm ơn các thầy cô, đồng nghiệp và hội đồng tại RCS, cũng như sự hỗ trợ của FTW đối với các bác sỹ Việt Nam trong đào tạo chuyên môn, trao đổi học thuật, tài trợ các trang thiết bị y tế và kết nối Việt Nam với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.

Bác sỹ Linh cho biết sự hỗ trợ quý báu và bền bỉ của FTW trong nhiều năm qua đã giúp nâng tầm chuyên môn, mở ra nhiều cơ hội và tạo nền tảng để chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình-sọ mặt nói riêng và nền y học Việt Nam nói chung hội nhập sâu hơn với nền y học thế giới.

FTW là tổ chức y tế từ thiện được thành lập tại Anh vào năm 2002 nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật sọ mặt ở các nước đang phát triển.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, FTW đã hỗ trợ phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em bị dị tật sọ mặt trên khắp Việt Nam và gửi hơn 100 bác sỹ Việt Nam sang đào tạo tại các cơ sở y tế hàng đầu của Anh, Canada, Mỹ và Australia.

Tổ chức cũng tài trợ hơn 2,5 triệu bảng (3,35 triệu USD) thiết bị phẫu thuật và công nghệ y tế từ xa cho 3 bệnh viện đối tác tại Việt Nam, gồm Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Hồng Ngọc./.

Theo TTXVN