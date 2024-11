Gương sáng người lính biên phòng

Đó là tấm gương của Thiếu tá Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa). Sinh ra tại bản Cá Nọi, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, anh đã có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới.

Thiếu tá Hơ Văn Xá (người ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Quốc Toản

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Thiếu tá Hơ Văn Xá đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, an toàn tuyệt đối giữ nguyên trạng 21,839km đường biên và hệ thống 8 mốc quốc giới do đồn phụ trách. Từ năm 2019 đến nay, anh tham gia bắt và khởi tố 8 vụ/9 đối tượng án hình sự về ma túy; tang vật thu được 1,476g ma túy đá; 393,58g heroin; 2.296 viên hồng phiến; 14,072kg nhựa thuốc phiện; 2 dao nhọn; 2 xe máy; 8 điện thoại di động; phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp được 18 khẩu súng tự chế, 1 nòng súng kíp.

Là người con của đồng bào dân tộc Mông, Thiếu tá Hơ Văn Xá luôn trăn trở, chia sẻ và đồng hành cùng bà con trong thay đổi quan niệm, tập tục trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng bản làng vùng biên đổi mới. Anh đã tuyên truyền vận động 1 hộ dân bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi trồng được 5ha cây táo mèo; 1 hộ dân bản Lốc Há, xã Nhi Sơn trồng được 0,7ha cây đào xen lẫn cây mận; 1 hộ dân bản bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi trồng được 0,5ha cây thảo quả. Hiện tại các loại cây của 3 hộ gia đình đang phát triển rất tốt, riêng cây táo mèo, cây đào và cây mận đã bắt đầu có quả. Tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ của đồng bào Mông, thực hiện tốt công tác tôn giáo và chính sách an sinh xã hội...

Thiếu tá Bùi Xuân Ngãi, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: Thiếu tá Hơ Văn Xá là Đội trưởng Đội vũ trang, đồng thời là đảng ủy viên, phó bí thư chi bộ Tham mưu hành chính, luôn luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; năng lực công tác tốt, luôn giữ vững phẩm chất và lễ tiết tác phong quân nhân, nói đi đôi với việc làm, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng chí, đồng đội. Xây dựng mối quan hệ tình cảm, đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy và trong toàn đơn vị gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Huấn