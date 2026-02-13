Góp ý dự thảo chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Sáng 13/2, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Theo dự thảo Nghị quyết được trình bày tại hội nghị, chính sách giai đoạn 2026-2030 tập trung vào nhiều nhóm nội dung hỗ trợ thiết thực, bám sát thực tiễn sản xuất và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý là chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của tỉnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ và hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt, dự thảo Nghị quyết cũng dành nội dung quan trọng cho nuôi trồng thủy sản theo quy trình thực hành tốt; hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ.

Các chính sách về hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; hạ tầng môi trường cũng được đưa vào nhằm tạo nền tảng lâu dài cho sản xuất.

Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp từ các hộ gia đình, cá nhân, góp phần giải quyết vấn đề môi trường nông thôn đang đặt ra hiện nay.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng như phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ; cơ chế, mức hỗ trợ cho từng nhóm chính sách; thành phần hồ sơ, đối tượng thụ hưởng; thời điểm hỗ trợ cũng như khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi khi triển khai trên thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn tiêu chí lựa chọn đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh chồng chéo với các chính sách hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, rà soát, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng rõ ràng, khả thi và sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí cũng trực tiếp phân tích từng nội dung hỗ trợ, làm rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và thành phần hồ sơ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, qua đó tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp và môi trường của tỉnh phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Hợi