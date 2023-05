Tổng hợp 5 trang web tự học IELTS miễn phí và trả phí

Tự học IELTS tại nhà không phải là điều không thể nếu như bạn chọn lựa cho bản thân tài liệu, phương pháp, phương thức trau dồi kiến thức phù hợp và hiệu quả. Đừng bỏ qua 5 trang web tự học IELTS miễn phí uy tín, chất lượng cao dưới đây để quá trình luyện thi của bạn trở nên bớt chông gai hơn nhé!

1. IDP IELTS

Web tự học IELTS miễn phí đầu tiên bạn nên tham khảo chính là IDP IELTS.

IDP là đơn vị đồng sáng lập và là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó, IDP còn cung cấp rất nhiều tài liệu tiếng Anh hay cũng như nhiều khóa học IELTS miễn phí giúp các thí sinh học luyện thi hiệu quả ngay tại nhà.

Khóa học free của web tự học IELTS miễn phí này mang tên IDP IELTS Master Webinar. Đây là chương trình ôn luyện thi IELTS 4 kỹ năng miễn phí trong vòng 60 ngày được xây dựng bởi IDP và Đại học Macquarie. Dưới đây là ưu và nhược điểm của trang web tự học IELTS miễn phí:

2. British Council - Hội Đồng Anh

British Council cũng là một trong những trang web tự học IELTS miễn phí dành cho thí sinh có mong muốn chinh phục được điểm số cao. Khóa học IELTS Online miễn phí Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests của British Council sẽ hướng dẫn học viên đầy đủ về luyện thi IELTS với lời khuyên, chiến lược và thực hành cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Học viên sẽ học luyện thi trong vòng 6 tuần với lộ trình:

Tuần 1 Gặp gỡ các giáo viên và cùng thảo luận về các bài thi. Tìm hiểu khái quát về bài thi IELTS. Tuần 2 Nói – những bí quyết cải thiện kĩ năng nói của bạn. Cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về các tiêu chí đánh giá bài thi Speaking. Tuần 3 Nghe Tuần 4 Viết – hướng dẫn khái quát và các bí quyết cải thiện kĩ năng viết của bạn. Lắng nghe nhận xét của giáo viên về bài viết của một học sinh. Tuần 5 Đọc Tuần 6 Bài IELTS Writing Học thuật - bí quyết hoàn thành những phần thi thử thách nhất với nhiều thí sinh dự thi IELTS.

Tham khảo bảng phân tích ưu điểm, nhược điểm web tự học IELTS miễn phí và khóa học trong bảng dưới đây:

3. IELTS Simon

IELTS Simon - trang web tự học IELTS miễn phí được phát triển bởi cựu giám khảo chấm thi IELTS Simon Corcoran. Thầy Simon xây dựng website với mục đích mang tới các bài luyện thi IELTS 4 kỹ năng miễn phí và chất lượng cho tất cả các học viên có nhu cầu học luyện thi IELTS Online. Để hiểu hơn về trang web tự học IELTS miễn phí này, bạn hãy tham khảo ngay ưu - nhược điểm được liệt kê trong bảng dưới đây:

4. PREP.VN Test Practice

Ngoài các khóa học IELTS toàn diện, Prep là một nền tảng học và luyện thi TOEIC, THPT Quốc gia và nhiều hơn thế nữa, cụ thể:

- Luyện Speaking cùng VSR: Luyện Speaking: 30 phút/ngày trong phòng Speaking ảo, được Al chấm và chỉ ra lỗi sai. Có những bạn đã chỉnh được Speaking từ 100 lỗi sai phát âm còn 10 lỗi phát âm sau 60 ngày luyện tập liên tục.

- Luyện đề Listening: Sau khi làm đề, bạn sẽ được cung cấp giải thích đáp án chi tiết kèm script (văn bản ghi lại toàn bộ bài nghe). Làm đề mỗi ngày giúp bạn quen với việc nghe tiếng Anh. Ngoài ra, học từ mới qua script và học cách xác định keywords qua giải thích đáp án cùng những kiến thức trong khóa học của Prep cũng giúp bạn nâng band Listening hiệu quả.

- Luyện đề Reading: Luyện đề Reading giúp bạn kiểm soát thời gian làm đề tốt hơn sau từng ngày để không lo thiếu thời gian khi thi thật. Luyện đề xong, web luyện đề IELTS miễn phí này sẽ cung cấp giải thích đáp án chi tiết để bạn note lại những lỗi sai mình mắc phải, học thêm nhiều từ vựng hay từ phần giải thích.

- Luyện đề Writing với hơn 80 bài mẫu: Đọc hơn 80 bài mẫu, bạn có thể học thêm nhiều idea hay, xây kho ý tưởng riêng cho mình để không còn tình trạng bí idea mỗi khi viết. Prep đang tiến hành phát triển thêm phòng Writing ảo trong tương lai, giúp bạn có thể thực hành viết và nhận chấm chữa ngay sau khi nộp bài.

Dưới đây là ưu - nhược điểm của web tự học IELTS miễn phí PREP.VN Test Practice:

5. IELTS Tutorials

IELTS Tutorials - trang web tự học IELTS miễn phí, cung cấp các khóa học IELTS Online. Website này đem lại cho người học 4 tính năng tiện lợi cụ thể như sau:

- Any time - any where: Người học có thể truy cập vào trang web tự học IELTS miễn phí mọi lúc mọi nơi.

- Lights, camera, actions: Chỉ cần đầy đủ ánh sáng, máy ảnh, khi đó bạn có thể bắt đầu học trực tuyến với gia sư online trên IELTS Tutorials.

- Smart investment: Đây được coi là một công cụ vô cùng thông minh hỗ trợ cho việc học IELTS của thí sinh trở nên hiệu quả hơn.

- Learn from home: Người học hoàn toàn có thể học tập ngay tại nhà mà không cần phải di chuyển.

Dưới đây là ưu - nhược điểm của web tự học IELTS miễn phí IELTS Tutorials:

Ưu điểm Nhược điểm - Lớp học IELTS Online chất lượng, học viên được trau dồi 4 kỹ năng cùng với các bài luyện tập thi thử. - Phát hành app để học sinh học tập tiện lợi nhất. - Gia sư online hỗ trợ học viên nhiệt tình. - Mất một khoản phí đăng ký nếu như có nhu cầu học luyện thi IELTS cùng các gia sư online.

Chọn lựa một trang web tự học IELTS miễn phí phù hợp để “trao thân gửi phận”, cùng nhau cày cuốc, bứt tốc để chinh phục điểm số mục tiêu. Chúc bạn ôn luyện thi IELTS Online hiệu quả tại nhà!

ĐT