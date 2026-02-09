Giáo dục, răn đe 8 thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, nhất là các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Công an phường Đông Sơn đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nhóm này gồm 8 đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 17, đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Đông Sơn.

Công an phường Đông Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ danh tính các đối tượng có liên quan

Qua theo dõi, lực lượng Công an nhận thấy các đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các video ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, gây mất an toàn giao thông... Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của các thanh thiếu niên khác.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đông Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ danh tính các đối tượng có liên quan. Trên cơ sở đó, Công an phường đã mời 8 trường hợp đến để làm việc, gồm: D.Đ.K, sinh năm 2009; D.T.H.H, sinh năm 2009; P.T.D, sinh năm 2009; N.V.H, sinh năm 2010; N.H.H, sinh năm 2010; L.V.H, sinh năm 2010; V.V.N, sinh năm 2011 và N.V.T, sinh năm 2011.

Quá trình làm việc có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của gia đình các em nhằm bảo đảm tính khách quan, đồng thời thể hiện trách nhiệm của gia đình trong công tác quản lý, giáo dục con em.

Tại buổi làm việc, Công an phường Đông Sơn đã làm rõ từng hành vi vi phạm cụ thể; đồng thời phân tích, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trách nhiệm pháp lý đối với người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; chỉ rõ những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra nếu tiếp tục tái phạm, đặc biệt là nguy cơ tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác.

Qua công tác răn đe, giáo dục, các em đều nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi và cam kết không tái phạm. Gia đình các em cũng cam kết sẽ tăng cường quản lý, giáo dục con em.

Quốc Hương