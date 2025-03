Giảm thời gian thực hiện thủ tục, đảm bảo an toàn các chuyến bay

Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không kể từ ngày 1/3.

Cán bộ, chiến sỹ Trung tâm An ninh hàng không quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, Bộ Công an đã triển khai lực lượng thực hiện công tác an ninh hàng không chặt chẽ, hiệu quả; đảm bảo hoạt động hàng không diễn ra liên tục, an toàn.

Theo Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Để thực hiện, Bộ Công an thành lập Trung tâm An ninh hàng không quốc gia, trên cơ sở tổ chức, xây dựng lại Phòng An ninh trên không hiện có, trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh điều hành, đảm nhiệm công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Bộ Công an cho biết ở cấp Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Ở cấp tỉnh, Bộ Công an giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không.

Trong những ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ mới, các đoàn công tác của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra việc vận hành, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại các sân bay.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết hiện nay, qua công tác kiểm tra cho thấy các lực lượng đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần cao, trách nhiệm lớn, phối hợp với lực lượng tại chỗ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, sân bay để các chuyến bay diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối; đảm bảo không làm gián đoạn, đứt gãy các hoạt động.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chỉ đạo xuyên suốt tới Công an các địa phương có sân bay, trong đó có lực lượng Công an cửa khẩu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng an ninh hàng không để duy trì các hoạt động, duy trì công tác từ quản lý nhà nước đến trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh hàng không của lực lượng an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải đã làm trước đây và bây giờ chuyển giao sang Bộ Công an với một đơn vị chuyên nghiệp lực lượng vũ trang chính quy.

Để nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không được vận hành liên tục, không đứt gãy, gián đoạn..., Bộ Công an đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng chủ động xây dựng phương án đảm bảo công việc không bị gián đoạn, đồng thời rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy trình kiểm soát an ninh hàng không. Mục tiêu hướng đến là chặt chẽ trong quy trình nhưng thông thoáng và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Tại Khu vực Kiểm soát an ninh ở Ga đi quốc tế sân bay Nội Bài, bắt đầu từ ngày 1/3, lực lượng An ninh hàng không, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện các thủ tục xuất cảnh, đảm bảo mọi hoạt động kiểm soát an ninh được duy trì chặt chẽ, không gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Có mặt làm thủ tục tại sân bay Nội Bài ngày 2/3, anh Hoàng Ngọc Thụ (hướng dẫn viên quốc tế) bày tỏ sự tin tin tưởng và hài lòng về chuyên nghiệp của lực lượng chức năng khi triển khai nhiệm vụ mới, từ đó đảm bảo an toàn cao, đồng thời tạo thuận lợi cho các chuyến bay cũng như du khách.

Ông Tạ Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội An ninh soi chiếu quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết những ngày qua, lực lượng của Bộ Công an đã triển khai lực lượng phối hợp với an ninh hàng không để thực hiện nhiệm vụ.

Sắp tới quy trình sẽ có một số cải tiến, bớt một số thủ tục, tránh chồng chéo, như thủ tục kiểm tra hộ chiếu của hành khách sẽ chỉ thực hiện 1 lần... , như vậy sẽ bớt nhiều thời gian thực hiện thủ tục cho các hành khách.

Xác định công tác bảo đảm an ninh hàng không không thể thực hiện một cách riêng lẻ, thời gian tới, các đơn vị chức năng của Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong nước cũng như quốc tế để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống./.

