Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại 11 xã vùng biển

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 11 xã vùng biển, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm công tác bầu cử đúng quy định.

Đoàn giám sát thực hiện giám sát tại xã Hoa Lộc.

Ngày 30/1, Đoàn giám sát 233 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 11 xã vùng biển, gồm: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc; Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Hồ Vương.

Báo cáo tại các buổi giám sát của Đảng ủy các xã cho thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Các địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại từng thôn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đến nay, 11 xã đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm Ủy ban Bầu cử xã, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; ban chỉ đạo bầu cử.

Các xã cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm, đẩy mạnh; các phương án về an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công được thực hiện đồng bộ.

Tại các buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn các xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp để tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến công tác giới thiệu nhân sự bầu cử, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị hiệp thương...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khẩn trương, chủ động của 11 xã trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử quan trọng, bởi vậy cấp ủy, chính quyền các xã, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm công tác bầu cử đúng quy định với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, đúng tiến độ. Phân công các đồng chí thường vụ, chấp hành, thành viên của ban bầu cử tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời tiến độ, các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, xử lý.

Quang cảnh hội nghị tại xã Hồ Vương.

Đồng chí yêu cầu các xã rà soát nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là hoàn thành công tác tiếp nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử; việc chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và bảo đảm cơ cấu tỷ lệ đúng quy định bầu cử. Rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực của người ứng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Liên quan đến điều kiện tổ chức bầu cử ở cơ sở, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý các địa phương rà soát kỹ việc xác định khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri, giao ủy ban bầu cử xã chủ động nghiên cứu các quy định của luật, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết để rà soát và tự tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên của tổ bầu cử.

Ngoài ra, các xã cần quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử; đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo khí thế sôi nổi trước, trong và sau bầu cử; quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp bầu cử theo phương châm “4 tại chỗ” để công tác tổ chức thực hiện bầu cử được diễn ra thành công, an toàn.

Lê Phượng