Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà Tết tại xã Ngọc Lặc

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2/2, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tại xã Ngọc Lặc và kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ngọc Lặc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Quách Thị Tường.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Lặc.

Tại xã Ngọc Lặc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, đã đến thăm, chúc mừng và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Dương Đình Lợi, tròn 100 tuổi, ở thôn 1 Quang Trung; thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Quách Thị Tường, ở thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống, phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Lặc tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; để mọi gia đình đều được đón xuân vui đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Dương Đình Lợi.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ngọc Lặc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đạt được trong thời gian qua; đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho Nhân dân đón tết bình yên.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, thăm, kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ngọc Lặc

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, cũng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ngọc Lặc phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và cấp ủy , chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, trên địa bàn đóng quân, phụ trách thành công tốt đẹp.

Hữu Đại