Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối thoại, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Cán bộ tiếp dân xã Tân Tiến hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn, thư KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định tiếp công dân là “chìa khóa” để giải quyết KNTC, qua đó bảo vệ lợi ích của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mậu Lâm đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Phòng tiếp công dân được bố trí riêng biệt, đầy đủ điều kiện làm việc; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân được phân công rõ trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, thái độ chuẩn mực, lắng nghe và hướng dẫn tận tình người dân đến thực hiện gửi đơn, thư KNTC.

Bên cạnh đó, xã cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống khu dân cư cùng với chi ủy thôn nắm bắt tình hình đời sống, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở; những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo ngay để UBND xã có phương án kịp thời xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật và giải quyết triệt để những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống Nhân dân. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư vượt cấp.

Ông Quách Văn Duy, Bí thư chi bộ thôn Phú Nhuận, xã Mậu Lâm, cho biết: “Chi ủy thôn đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ phụ trách theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng nhóm dân cư. Qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong đời sống của người dân. Khi có những mâu thuẫn trong Nhân dân, chi ủy sẽ cử ngay những người có trình độ, uy tín đến làm công tác tư tưởng, hòa giải. Trong năm 2025, nhiều vụ việc phát sinh trong thôn đã được hòa giải, giải quyết dứt điểm, không còn tình trạng người dân phải viết đơn, thư KNTC đến các cấp chính quyền”.

Tại xã Tân Tiến, Chủ tịch UBND xã đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Lịch tiếp công dân định kỳ được công khai, duy trì đều đặn bảo đảm để mọi kiến nghị, phản ánh của người dân đều được tiếp nhận kịp thời.

Từ khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động đến nay, UBND xã đã tổ chức 156 lượt tiếp công dân, trong đó lãnh đạo UBND xã tiếp 39 lượt, tiếp nhận 56 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 52/56 đơn thư kiến nghị của người dân, 4 đơn thư đang trong quá trình xác minh giải quyết. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở, những vụ việc phức tạp cũng được tập trung giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật KNTC.

Ông Mai Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: “Nhiều vấn đề KNTC lịch sử tồn đọng kéo dài, chưa được giải quyết. Với quyết tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề này, chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến, cùng với người dân trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh những vấn đề Nhân dân kiến nghị. Chính điều đó giúp xã Tân Tiến luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài”.

Trong quá trình giải quyết đơn, thư KNTC tại một số xã dù còn những khó khăn khách quan, nhưng tinh thần xuyên suốt là không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, kiên trì xử lý từng vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật đã góp phần hạn chế tình trạng bức xúc kéo dài, nhiều vụ việc đông người, phức tạp được “hạ nhiệt” ngay từ cơ sở. Qua đó, giảm áp lực đơn thư vượt cấp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

