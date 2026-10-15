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Giá xăng và dầu diesel giảm, E10RON95-III có giá 27.029 đồng từ 15 giờ hôm nay

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Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (15/10).

Giá xăng và dầu diesel giảm, E10RON95-III có giá 27.029 đồng từ 15 giờ hôm nay

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (15/10).

Giá xăng và dầu diesel giảm, E10RON95-III có giá 27.029 đồng từ 15 giờ hôm nay

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.135 đồng/kg (tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng sinh 200 đồng/lít, dầu diesel 0 đồng/lít, dầu mazut 0 đồng/kg; chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng sinh 0 đồng/lít, dầu diesel 0 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu./.

Theo TTXVN

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#Bộ công thương #Quỹ bình ổn giá xăng dầu #Giá bán lẻ xăng dầu #Kinh doanh xăng dầu #hôm nay #Điều hành #Thủ tướng chính phủ #Cơ quan quản lý #Thị trường #thương nhân

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