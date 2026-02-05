Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, RON95-III ở ngưỡng 18.880 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng từ 15 giờ hôm nay (5/1).

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.439 đồng/lít, tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 441 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 18.880 đồng/lít, tăng 35 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 29/1.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, lên ngưỡng 18.435 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, giá mới là 18.390 đồng/lít; giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 517 đồng/lít, lên ngưỡng 15.150 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.087 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 29/1, giá xăng và dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 56 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít, trong khi đó giá xăng, giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít; dầu mazut tăng 761 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN