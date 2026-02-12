Giá xăng dầu trong nước tăng trước Tết, RON95-III ở ngưỡng 19.298 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng từ 15 giờ hôm nay (12/2).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 5/2.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, lên ngưỡng 18.463 đồng/lít; dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, giá mới là 18.512 đồng/lít; giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 419 đồng/lít, lên ngưỡng 15.569 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.088 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 5/2, giá xăng và dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 100 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 35 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít; dầu mazut tăng 761 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN