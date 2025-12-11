Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, RON95-III có giá mới là 20.082 đồng

Trong kỳ điều hành ngày 11/12, giá dầu xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ, RON95-III giảm 378 đồng/lít còn dầu diesel giảm 226 đồng/lít.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt /TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay (11/12).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.615 đồng/lít, giảm 207 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.082 đồng/lít, giảm 378 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 4/12.

Cùng với xu hướng với giá xăng, tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.154 đồng/lít; dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, giá mới là 18.641 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 43 đồng/lít, xuống ngưỡng 13.393 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 4/12, giá xăng tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít. Trái ngược với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít; dầu hỏa giảm 580 đồng/lít; dầu mazut giảm 52 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo Vietnam+

