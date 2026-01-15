Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 15/1

Giá xăng RON95-III tăng 150 đồng/lít từ 15h chiều nay (15/1); giá xăng E5RON92 tăng 140 đồng/lít, giá xăng E10 tăng 130 đồng/lít, cùng lúc giá dầu diesel tăng 220 đồng/lít; dầu hỏa tăng 140 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut kỳ này giữ nguyên giá 13.400 đồng/lít.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (15/1). Theo đó, giá xăng RON95-III là 18.710 đồng/lít, tăng 150 đồng/lít; Giá xăng E10 là 18.590 đồng/lít, tăng 130 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 là 18.370 đồng/lít, tăng 140 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh từ 15h00 chiều nay là 17.280 đồng/lít, tăng 220 đồng/lít so với giá kỳ trước; Giá dầu hỏa là 17.690 đồng/lít, tăng 140 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 13.400 đồng/kg, không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 8/1.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2026, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 1 lần tăng và 1 lần giảm, xăng E10 có 1 lần tăng và 1 lần giảm giá; xăng E5RON92 có 1 lần tăng và 1 lần giảm, dầu diesel có 1 lần tăng, 1 lần giảm và dầu mazut có 1 lần giảm và 1 lần giữ giá.

Theo VOV

