Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 15/1

Theo VOV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Giá xăng RON95-III tăng 150 đồng/lít từ 15h chiều nay (15/1); giá xăng E5RON92 tăng 140 đồng/lít, giá xăng E10 tăng 130 đồng/lít, cùng lúc giá dầu diesel tăng 220 đồng/lít; dầu hỏa tăng 140 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut kỳ này giữ nguyên giá 13.400 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 15/1

Giá xăng RON95-III tăng 150 đồng/lít từ 15h chiều nay (15/1); giá xăng E5RON92 tăng 140 đồng/lít, giá xăng E10 tăng 130 đồng/lít, cùng lúc giá dầu diesel tăng 220 đồng/lít; dầu hỏa tăng 140 đồng/lít, riêng mặt hàng dầu mazut kỳ này giữ nguyên giá 13.400 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 15/1

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (15/1). Theo đó, giá xăng RON95-III là 18.710 đồng/lít, tăng 150 đồng/lít; Giá xăng E10 là 18.590 đồng/lít, tăng 130 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 là 18.370 đồng/lít, tăng 140 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay 15/1

Giá dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh từ 15h00 chiều nay là 17.280 đồng/lít, tăng 220 đồng/lít so với giá kỳ trước; Giá dầu hỏa là 17.690 đồng/lít, tăng 140 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 13.400 đồng/kg, không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 8/1.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2026, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 1 lần tăng và 1 lần giảm, xăng E10 có 1 lần tăng và 1 lần giảm giá; xăng E5RON92 có 1 lần tăng và 1 lần giảm, dầu diesel có 1 lần tăng, 1 lần giảm và dầu mazut có 1 lần giảm và 1 lần giữ giá.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/thi-truong/gia-xang-dau-dong-loat-tang-tu-15h-chieu-nay-151-post1261634.vov

Từ khóa:

#Giá xăng dầu #Giá dầu #Dầu hỏa #Bộ công thương #Giảm giá xăng #Tài chính #Thông báo #Điều hành #điều chỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tạo bước nhảy vọt cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Tạo bước nhảy vọt cho tăng trưởng nhanh và bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, hạ tầng được xác định là “mạch máu” của nền kinh tế, giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy và hành động, khi...
Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp từ làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cách người trẻ “đối thoại” với truyền thống, thích nghi với hiện tại để tạo nên những sản phẩm “made in Vietnam” mang giá trị văn hóa bền vững.
Biến đồng trũng nhiễm mặn thành nơi cho trái ngọt

Biến đồng trũng nhiễm mặn thành nơi cho trái ngọt

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từng là những cánh đồng trũng nhiễm mặn, sình lầy dọc sông Yên, nơi lúa không sống nổi, cỏ dại cũng thưa thớt vì ngập úng quanh năm. Ít ai ngờ, chính từ vùng đất tưởng chừng bị bỏ quên ấy, có những người nông dân đã lặng lẽ viết nên câu chuyện làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh