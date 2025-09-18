Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95-III lên mức 20.608 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ hôm nay (18/9).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.986 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.608 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so. Có cùng xu hướng tăng với giá xăng, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, lên ngưỡng 18.705 đồng/lít; dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, giá mới là 18.544 đồng/lít, dầu mazut tăng 40 đồng, lên ngưỡng 15.130 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 11/9, giá xăng giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít. Còn dầu diesel tăng 170 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít và dầu mazut giảm 286 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN