Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng: Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít; giá dầu diesel cũng tăng thêm 541 đồng/lít, lên ngưỡng 19.864 đồng/lít.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt /TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay (13/11).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 6/11. Cùng xu hướng với giá xăng, dầu diesel tăng 541 đồng/lít, lên ngưỡng 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, giá mới là 19.935 đồng/lít; riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng, xuống ngưỡng 14.074 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 6/11, giá xăng và dầu biến động trái chiều, cụ thể xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít; ngược lại giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít; dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 391 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo Vietnam+