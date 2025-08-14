Giá xăng dầu cùng giảm, mặt hàng RON95-III xuống dưới 20.000 đồng mỗi lít

Từ 15 giờ ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 723 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Một điểm bán xăng của Petrolimex tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Các mặt hàng xăng dầu cùng đi xuống từ chiều nay (14/8), trong khi quỹ bình ổn tiếp tục giữ nguyên, không trích lập.

Theo văn bản của Bộ Công Thương gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ 15 giờ, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít so với giá hiện hành.

Ngoài ra, dầu diesel giảm 723 đồng, xuống ngưỡng 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng, còn 18.020 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng, về ngưỡng 15.268 đồng/kg.

Về quỹ bình ổn, từ đầu năm, quỹ vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Trước đó (ngày 7/8), mặt hàng dầu diesel giảm 268 đồng/lít và dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, trong khi giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít và dầu mazut tăng 114 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ./.

Theo Vietnam+