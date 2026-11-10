Gia tăng bệnh nhân đột quỵ trong những ngày chuyển lạnh

Thời tiết chuyển lạnh đột ngột không chỉ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, tim mạch mà còn là yếu tố có thể khởi phát những cơn đột quỵ nguy hiểm. Ghi nhận tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 2 ngày thời tiết chuyển lạnh vừa qua, số bệnh nhân đột quỵ nhập viện cấp cứu đã tăng khoảng 20% so với thời điểm trước đó. Đây là cảnh báo về nguy cơ đột quỵ trong thời điểm giao mùa, nhất là ở những người có bệnh lý nền.

Những ngày gần đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số ca đột quỵ tăng 20%. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày, Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận từ 10 - 15 bệnh nhân bị đột quỵ. Đáng chú ý, không chỉ tăng về số lượng mà tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đột quỵ nặng cũng tăng mạnh.

Các bác sĩ cho biết, chỉ khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong “giờ vàng” được can thiệp kịp thời. Còn đa phần bệnh nhân nhập viện muộn, để lại những di chứng nặng nề như: liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thị lực, rối loạn nhận thức, hôn mê.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Ninh, Phó trưởng Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thời tiết chuyển lạnh đột ngột là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Khi nhiệt độ môi trường giảm, cơ thể sẽ có phản ứng co mạch ngoại vi để giữ nhiệt, khiến huyết áp có thể tăng lên, tim phải hoạt động nhiều hơn. Đối với những người đã có bệnh lý tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, sự thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch máu não, dẫn đến đột quỵ. Đặc biệt, những người có bệnh nền nhưng không kiểm soát tốt các chỉ số sức khỏe sẽ có nguy cơ cao hơn".

Nhiều bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.

Những người cao tuổi, người mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, rung nhĩ, người có tiền sử đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua là những nhóm có nguy cơ cao.

Đáng lưu ý, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Những người trẻ tuổi có lối sống ít vận động, hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia, thừa cân, béo phì và thường xuyên căng thẳng cũng có thể đối mặt với nguy cơ này.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Chỉ khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ đến kịp trong “giờ vàng”. (Ảnh minh họa)

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Ninh, Phó Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lưu ý: “Điều quan trọng là người dân phải kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Cần giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ thì tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà phải nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ”.

Trong điều trị đột quỵ, thời gian đóng vai trò quyết định. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần ghi nhớ những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói ngọng, nói khó. Ngoài ra, đột ngột mất thị lực, nhìn mờ, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Người bệnh tuyệt đối không chờ triệu chứng tự hết, không tự ý cho uống thuốc, ăn uống hay cạo gió, chích máu đầu ngón tay. Ngay cả khi các triệu chứng chỉ xuất hiện trong vài phút rồi tự hồi phục, đây vẫn có thể là cơn thiếu máu não thoáng qua và cần được thăm khám khẩn cấp. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất.

Thùy Dung