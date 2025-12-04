Giá dầu tiếp tục giảm trong khi xăng tăng, RON95-III có giá mới 20.460 đồng

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng tăng trong khi giá dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay (4/12).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.822 đồng/lít, tăng 534 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 638 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, tăng 451 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 27/11.

Trái ngược với xu hướng với giá xăng, tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít; dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, giá mới là 18.893 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 52 đồng/lít, xuống ngưỡng 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.086 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27/11, giá xăng và dầu đồng loạt giảm, cụ thể xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít; dầu hỏa giảm 815 đồng/lít; dầu mazut giảm 251 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo Vietnam+