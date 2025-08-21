Giá dầu tiếp tục đi xuống, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng/lít

Hai mặt hàng xăng cùng đi lên từ chiều nay (21/8), trong khi các mặt hàng dầu tiếp tục giảm hơn 150 đồng/lít, kg.

Theo văn bản của Bộ Công Thương gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ 15 giờ, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III có giá mới là 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá hiện hành.

Tuy vậy, dầu diesel tiếp tục giảm 172 đồng, xuống ngưỡng 17.905 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 206 đồng, còn 17.814 đồng/lít và dầu mazut giảm 152 đồng, về ngưỡng 15.116 đồng/kg.

Về quỹ bình ổn, từ đầu năm, quỹ vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Trước đó, (ngày 14/8), mặt hàng xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít; dầu diesel giảm 723 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ./.

Theo TTXVN