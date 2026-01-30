Gần dân, giải quyết đúng, trúng lợi ích của người dân

Không chỉ là khẩu hiệu, phương châm “gần dân, sát dân, giải quyết đúng, trúng lợi ích của người dân” đang được xã Triệu Sơn hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực. Việc siết chặt quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đã giúp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vụ việc mới phát sinh cũng như những vụ việc phức tạp, kéo dài, qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Một buổi tiếp công dân của bộ phận tiếp công dân xã Triệu Sơn.

Xã Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn thuộc huyện Triệu Sơn cũ. Việc sáp nhập và triển khai hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm đã chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác quản lý về đất đai đã phát sinh nhiều khiếu kiện phức tạp, thậm chí vượt cấp. Nguyên nhân không chỉ nằm ở khâu tổ chức thực hiện, mà còn xuất phát từ những bất cập của cơ chế, chính sách pháp luật. Bởi thế, nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trước đó nhưng không đáp ứng được nguyện vọng, dẫn đến công dân tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết. Điển hình như vụ việc tố cáo tại thôn Tiên Mọc; vụ việc khiếu nại tại thôn Sơn Hà 2; vụ việc tố cáo tại thôn Tân Thành 4 hay những vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do các xã trước đây bán trái thẩm quyền.

Trước tình hình trên, người đứng đầu chính quyền xã Triệu Sơn đã thể hiện quyết tâm gần dân, sát dân, giải quyết thấu tình đạt lý những kiến nghị của người dân bằng việc chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Mục tiêu trọng tâm là tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp liên ngành, nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xử lý hiệu quả các vụ việc KNTC phức tạp kéo dài, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Minh chứng cụ thể là việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Quang Nhuận ở thôn Tân Thành 4. Trong đơn ông khiếu nại về việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để công nhận và cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông đối với thửa đất có địa chỉ tại số 34, đường Triệu Quốc Đạt, xã Triệu Sơn. Ngày 15/10/2025, xã đã có Văn bản số 1381/UBND-KT trả lời nội dung đơn của ông Nhuận. Không đồng ý với nội dung trả lời đơn, ông tiếp tục có đơn gửi đến UBND tỉnh. Sau khi nhận được Văn bản số 20881/UBND-TDNC ngày 16/9/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển và chỉ đạo giải quyết đơn của ông Nhuận, xã Triệu Sơn đã yêu cầu các phòng chuyên môn tổ chức đối thoại với công dân để tuyên truyền, giải đáp các quy định của pháp luật. Tại buổi đối thoại có sự tham gia của lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn xã Triệu Sơn và cán bộ địa chính xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn cũ. Được giải thích thấu đáo các quy định của pháp luật về điều kiện cấp GCNQSDĐ, ông Nhuận đã thống nhất với kết luận của xã. Cụ thể, Văn bản số 1381/UBND-KT ngày 15/10/2025 của UBND xã Triệu Sơn xác định rõ vị trí thửa đất số 238, tờ bản đồ 26 (diện tích 61,4m2) là đất đường giao thông do UBND xã quản lý qua các thời kỳ, không đủ điều kiện để công nhận và cấp GCNQSDĐ cho ông Nhuận. Xã Triệu Sơn cũng đã báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm vụ việc trên lên Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, trách nhiệm tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân được chủ tịch UBND xã thực hiện nghiêm túc, không chỉ là những buổi tiếp định kỳ, mà còn có các buổi tiếp đột xuất. Từ ngày 1/7 đến cuối tháng 12/2025, xã tiếp thường xuyên 167 lượt, với 230 công dân. Đặc biệt, chủ tịch UBND xã đã dành 26 kỳ tiếp để trực tiếp lắng nghe 30 người dân phản ánh 20 vụ việc, cùng 1 vụ việc đông người. Điều đó, phản ánh nhu cầu giải quyết bức xúc, vướng mắc trong đời sống của người dân địa phương là vô cùng bức thiết. Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo xã không chỉ giải đáp thấu đáo các chính sách, pháp luật, mà còn hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền KNTC theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương cũng thể hiện sự vào cuộc quyết liệt khi chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời các vụ việc được người dân phản ánh. Cùng với đó là việc tiếp nhận và phân loại 78 đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân. Trong số 77 đơn tương đương 77 vụ việc đủ điều kiện xử lý thuộc thẩm quyền, xã đã tập trung giải quyết 69 vụ việc, đạt tỷ lệ gần 90%. Những vụ việc còn lại đang trong quá trình xử lý, cho thấy nỗ lực của chính quyền xã Triệu Sơn trong việc giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, giải quyết những điều dân cần, dân mong.

Những kết quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC không chỉ củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương, mà còn tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Triệu Sơn phát triển ổn định, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 duy trì ở mức khá và năng lực sản xuất ngày càng tăng cao.

Bài và ảnh: Trần Thanh