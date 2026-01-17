FIFA dùng 7 từ để nhắn nhủ U23 Việt Nam sau chiến thắng

Dòng trạng thái ngắn gọn từ FIFA World Cup không chỉ là lời chúc, mà còn là sự nhắn nhủ đầy cảm xúc cho hành trình còn dang dở của U23 Việt Nam.

FIFA dành sự quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE để giành vé vào bán kết U 23 châu Á 2026 , U23 Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Trên Facebook, trang FIFA World Cup - với hơn 66 triệu người theo dõi đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Có giấc mơ chờ được hoàn thành...”. Đi kèm là tấm ảnh của hai thế hệ U23 Việt Nam từ 2018 đến 2026.

Thông điệp ngắn gọn ấy nhanh chóng lan tỏa, được xem như lời chúc may mắn nhưng đồng thời là sự nhắc nhớ về một hành trình còn dang dở.

Với người hâm mộ Việt Nam, “giấc mơ” mà FIFA nhắc tới không chỉ là ký ức Thường Châu 2018, mà còn là khát vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích tại sân chơi châu lục. Tám năm trước, U23 Việt Nam từng đi đến trận chung kết nhưng gục ngã trước U23 Uzbekistan trên đất Trung Quốc.

Lần này, trên đất Ả Rập Xê Út, giấc mơ ấy đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Đình Bắc cùng các đồng đội đã vượt qua vòng bảng hoàn hảo, rồi bản lĩnh đánh bại U23 UAE ở tứ kết, để đứng trước cơ hội làm nên lịch sử mới.

U23 Việt Nam sẽ chờ đối thủ ở bán kết, là đội thắng trong cặp tứ kết giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc. Trận bán kết diễn ra ngày 20/1, nơi “giấc mơ chờ được hoàn thành” mà FIFA nhắn gửi đang ở rất gần thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Thiên Bình - vietnamnet.vn

Nguồn: https://vietnamnet.vn/fifa-dung-7-tu-de-nhan-nhu-u23-viet-nam-sau-chien-thang-2482406.html