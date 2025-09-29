FBC ASEAN 2026 viết tiếp hành trình đưa VEC thành “sân khấu” triển lãm quốc tế

Ngay sau Triển lãm Thành tựu đất nước kéo dài 19 ngày, thu hút hơn 10 triệu lượt khách, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tiếp tục khẳng định là điểm đến của các sự kiện tầm vóc quốc gia và quốc tế, khi đăng cai Triển lãm Giao thương Ngành Chế tạo và Sản xuất - FBC ASEAN 2025, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FBC ASEAN 2025 thiết lập thêm kỷ lục mới

FBC ASEAN 2025 diễn ra trong 3 ngày (17-19/9), quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và thu hút hàng nghìn khách tham quan. Hơn 500 gian hàng trong nước và quốc tế đã tề tựu tại VEC, trong đó có đến 80% là doanh nghiệp sản xuất và chế tạo - cho thấy vị thế cũng như uy tín của FBC ASEAN. Sự kiện còn thu hút hơn 20 nhà mua hàng lớn đến từ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Panasonic, Samsung, FujiFilm, Toto, Mitsubishi Electric, Tiger, Foster, Sanyo Denki... mở ra cơ hội thiết lập các thỏa thuận, giao dịch ngay tại hội chợ.

Đáng chú ý, hơn 15.000 lượt khách đã ghé thăm triển lãm, ghi nhận tổng giá trị giao dịch gần 50 triệu USD. Ngoài ra, sự kiện cũng ghi nhận nhiều thỏa thuận thương mại được xúc tiến; nhiều đơn hàng máy gia công được ký kết thành công.

Những con số ấn tượng ấy được xem là bước tiến dài cho ngành chế tạo - sản xuất Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia, FBC ASEAN 2025 đã tạo ra một “cỗ máy tăng tốc” giúp doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường, đồng thời khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

VEC tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ triển lãm quốc tế

Năm nay là lần đầu tiên Triển lãm Giao thương Ngành Chế tạo và Sản xuất được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Khâu nhận mặt bằng, thi công và dàn dựng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 24 giờ. Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, song nhờ sự đồng hành, chia sẻ và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, đối tác và ban tổ chức, sự kiện đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây chính là minh chứng cho tinh thần đồng hành, cộng hưởng, vượt khó của cả cộng đồng doanh nghiệp.

Hơn cả một sự kiện giao thương, FBC ASEAN 2025 còn là dấu mốc nối dài hành trình khẳng định vị thế của VEC trên bản đồ triển lãm quốc tế. Với vị trí cửa ngõ chiến lược, hạ tầng hiện đại và không gian quy mô bậc nhất, VEC được ví như “thủ phủ triển lãm mới” của Việt Nam, nơi hội tụ các dòng chảy giao thương toàn cầu, hứa hẹn trở thành điểm đến của những sự kiện tầm vóc quốc tế.

So với nhiều địa điểm triển lãm khác, VEC sở hữu lợi thế nổi trội. Với quy mô 90ha, lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, VEC sở hữu không gian ngoài trời hơn 200.000m2, đủ lớn để trở thành nơi trưng bày của hàng nghìn gian hàng. Cùng với đó là hạ tầng đồng bộ, hiện đại với bãi đỗ xe 18ha, 10.000 chỗ đỗ, hệ thống giao thông thuận tiện, kết nối trực tiếp cả nội đô Hà Nội, sân bay quốc tế lẫn các vùng lân cận, dễ dàng thu hút và đáp ứng hàng triệu lượt khách tham quan.

Trước đó, VEC đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đặc biệt là Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thu hút hơn 10 triệu lượt khách. Sự kiện không chỉ khẳng định tầm vóc kiến trúc biểu tượng của công trình, mà còn minh chứng cho năng lực tổ chức chuyên nghiệp của VEC cũng như tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam.

Từ nền tảng ấy, FBC ASEAN 2026 đã viết tiếp hành trình đưa VEC trở thành điểm kết nối toàn diện giữa Việt Nam và thế giới - nơi hội tụ những thành tựu công nghệ, xu hướng phát triển toàn cầu, đồng thời là “sân khấu” để Việt Nam tự tin giới thiệu sản phẩm, giải pháp và bản sắc của mình ra trường quốc tế.

NL