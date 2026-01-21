EU thúc đẩy loại bỏ các nhà cung cấp công nghệ viễn thông “rủi ro cao”

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị triển khai bước đi pháp lý mạnh mẽ nhất từ trước tới nay nhằm loại bỏ các nhà cung cấp công nghệ viễn thông bị coi là “rủi ro cao” khỏi hạ tầng mạng của khối. Động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của EU về an ninh mạng, tấn công mạng có yếu tố nhà nước bảo trợ, cũng như sự phụ thuộc của châu Âu vào các nhà cung cấp công nghệ ngoài khối.

Huawei, một trong các công ty công nghệ Trung Quốc trở thành đối tượng chịu tác động lớn nhất từ dự thảo Đạo luật An ninh mạng EU. Ảnh: Reuters

Ngày 20/1, Ủy ban châu Âu (EC) công bố dự thảo sửa đổi Đạo luật An ninh mạng EU, trong đó đề xuất yêu cầu các quốc gia thành viên bắt buộc loại bỏ thiết bị của các “nhà cung cấp rủi ro cao” khỏi mạng di động trong vòng 36 tháng kể từ khi danh sách chính thức được ban hành. Đây là lần đầu tiên EU tìm cách chuyển các khuyến nghị chính sách trước đây – vốn mang tính tự nguyện thành nghĩa vụ pháp lý ràng buộc.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh số vụ tấn công mạng, đặc biệt là tấn công tống tiền và gián điệp mạng, gia tăng mạnh tại châu Âu. Theo EC, chỉ riêng năm 2025 đã ghi nhận 77 vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ, với thiệt hại kinh tế ước tính lên tới gần 391 tỷ USD. Điều này buộc EU phải đẩy nhanh nỗ lực bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) và củng cố “chủ quyền công nghệ” của khối.

Dù dự thảo không nêu đích danh quốc gia hay doanh nghiệp cụ thể, giới quan sát cho rằng Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ là đối tượng chịu tác động lớn nhất. Trước đó, EU đã ban hành “bộ công cụ an ninh 5G” từ năm 2020 nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà cung cấp bị coi là rủi ro cao. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 13 trong số 27 quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ các khuyến nghị này, khiến Brussels ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn.

Bà Henna Virkkunen, Ủy viên phụ trách công nghệ của EU. Ảnh: Reuters

Ủy viên phụ trách công nghệ của EU, bà Henna Virkkunen, khẳng định gói biện pháp an ninh mạng mới sẽ giúp châu Âu bảo vệ tốt hơn các chuỗi cung ứng ICT trọng yếu, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, các biện pháp chỉ được áp dụng sau khi có đánh giá rủi ro chính thức do EC hoặc ít nhất ba quốc gia thành viên khởi xướng, kèm theo phân tích tác động thị trường.

Phía Huawei cho rằng việc hạn chế hoặc loại bỏ nhà cung cấp ngoài EU dựa trên xuất xứ quốc gia, thay vì bằng chứng kỹ thuật cụ thể, đi ngược lại các nguyên tắc pháp lý cơ bản của EU và các nghĩa vụ trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát quá trình lập pháp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Vân Bình

Nguồn: Reuters