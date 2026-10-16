EU thúc đẩy các biện pháp hạ giá năng lượng

Ngày 16/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi triển khai khẩn cấp các biện pháp kiềm chế giá năng lượng, đơn giản hóa quy định và tháo gỡ rào cản trong thị trường chung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khối, đồng thời thúc đẩy đàm phán ngân sách dài hạn và tiến trình mở rộng EU.

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Theo kết luận Hội nghị thượng đỉnh được Hội đồng châu Âu công bố ngày 16/10, tình hình năng lượng hiện nay đòi hỏi EU phải có phản ứng phối hợp, với các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu và mang tính tạm thời, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia thành viên.

Các nhà lãnh đạo ủng hộ kế hoạch gia hạn viện trợ nhà nước tạm thời cho những ngành công nghiệp chịu tác động nặng nề nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong EU và khuyến khích các biện pháp tự nguyện nhằm tập hợp nhu cầu năng lượng. Hội đồng châu Âu cũng đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét các giải pháp bổ sung trong ngắn hạn để ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao.

Về năng lực cạnh tranh, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh việc loại bỏ những rào cản còn tồn tại trong thị trường chung, đơn giản hóa quy định và giảm gánh nặng hành chính, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội đồng châu Âu kêu gọi thúc đẩy đàm phán các đề xuất lập pháp quan trọng, trong đó có Đạo luật thúc đẩy công nghiệp và gói chính sách về lưới điện châu Âu, với mục tiêu hoàn tất thương lượng vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, EU nhấn mạnh sự cần thiết của một thị trường carbon hoạt động hiệu quả, minh bạch và có thể dự đoán, đồng thời duy trì cơ chế mua bán khí thải như một công cụ trung tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Liên quan đến ngân sách dài hạn tiếp theo của EU, Hội đồng châu Âu kêu gọi đạt được thỏa thuận trước cuối năm 2026 để bảo đảm nguồn tài chính triển khai thông suốt từ tháng 1/2028. Về tiến trình mở rộng khối, EU tiếp tục khẳng định đây là “khoản đầu tư địa chiến lược cho hòa bình, an ninh và phát triển”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cải cách đàm phán gia nhập của Montenegro.

Thanh Giang