EU chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ với năm cá nhân châu Âu

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức và Anh đã mạnh mẽ lên án quyết định của Mỹ áp đặt các hạn chế đi lại đối với năm cá nhân châu Âu, trong đó có cựu Ủy viên châu Âu Thierry Breton.

Ảnh minh hoạ: Colitco.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/12 đã ban hành lệnh hạn chế thị thực đối với các ông Breton, Imran Ahmed, một công dân Anh và giám đốc điều hành của Trung tâm Chống lại Sự thù hận kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ, bà Anna-Lena von Hodenberg, bà Josephine Ballon từ tổ chức phi lợi nhuận HateAid của Đức và bà Clare Melford, đồng sáng lập của Tổ chức Chỉ số Thông tin sai lệch toàn cầu. Mỹ cho rằng các công dân châu Âu này có liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Mỹ,

Đáp lại, EU cảnh báo, khối này sẽ hành động “nhanh chóng và dứt khoát” để bảo vệ quyền tự chủ về quy định của khối nếu cần thiết. Một người phát ngôn Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, EU vẫn giữ quyền chủ quyền trong việc điều chỉnh hoạt động kinh tế phù hợp với các giá trị dân chủ và cam kết quốc tế của mình.

Các quy tắc kỹ thuật số của EU được thiết kế để đảm bảo “một sân chơi an toàn, công bằng và bình đẳng cho tất cả các công ty” và được áp dụng một cách công bằng và không phân biệt đối xử. Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng Ủy ban đã yêu cầu các nhà chức trách Mỹ làm rõ và vẫn đang tiếp tục đối thoại.

Các quốc gia châu Âu khác cũng ủng hộ EU về các quy định công nghệ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên tài khoản X: “Những biện pháp này là hành động hăm dọa và cưỡng ép nhằm làm suy yếu chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu”. Ông Macron nói thêm: "Các quy tắc điều chỉnh không gian kỹ thuật số của Liên minh châu Âu không phải để được quyết định bên ngoài châu Âu. Cùng với Ủy ban châu Âu và các đối tác châu Âu, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số và quyền tự chủ về quy định của mình".

Trong bài đăng của mình trên X, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mô tả lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ là "không thể chấp nhận được.“Ông nói:”Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU (DSA) được EU thông qua một cách dân chủ, dành cho EU, nó không có hiệu lực ngoài lãnh thổ".

Kể từ khi Brussels tăng cường thực thi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU (DSA) có hiệu lực vào ngày 16/11/ 2022, Washington đã lên tiếng phản đối quy định này, vốn được thiết kế để giải quyết vấn nạn ngôn luận thù hận, thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc với lập luận rằng luật này hạn chế quyền tự do ngôn luận và đặt thêm gánh nặng tuân thủ lên các công ty công nghệ của Mỹ.

Ngày 5 tháng 12, Ủy ban châu Âu đã ban hành quyết định không tuân thủ đầu tiên theo đạo luật này, phạt mạng xã hội Mỹ X 120 triệu euro (khoảng 141,6 triệu đô la Mỹ) vì thiết kế gây hiểu nhầm của dấu tích xanh, thiếu minh bạch trong kho lưu trữ quảng cáo và không cung cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu công khai.

Thúy Hà

Nguồn: Tân Hoa Xã