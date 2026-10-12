El Nino lập kỷ lục nhiệt độ tại Thái Bình Dương

Ngày 12/10, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực giám sát El Nino đặc trưng ở Thái Bình Dương (gọi là khu vực Nino3.4) đã đạt mức kỷ lục 29,7 độ C trong tháng 9, phản ánh cường độ bất thường của hiện tượng El Nino đang mạnh lên.

El Nino lập kỷ lục nhiệt độ tại Thái Bình Dương. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Mức nhiệt này vượt đỉnh của các đợt El Nino mạnh từng ghi nhận trong các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016.

Tuy nhiên, Copernicus lưu ý chưa thể khẳng định đợt El Niño hiện nay mạnh nhất trong lịch sử, do biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ đại dương tăng lên, làm phức tạp việc so sánh với các dữ liệu trước đây. Chỉ số mới có tính đến xu hướng nóng lên của các đại dương nhiệt đới cho thấy đợt El Niño hiện tại chưa vượt các đợt trước.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 9/10 nhận định El Nino đã đạt cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ tại khu vực giám sát cao hơn mức trung bình 4 độ C. Sự khác biệt trong đánh giá xuất phát một phần từ việc các cơ quan dự báo sử dụng những thang đo khác nhau.

Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình toàn cầu trong tháng 9 đạt 21,05 độ C, cao nhất từng ghi nhận trong tháng này và vượt kỷ lục 20,92 độ C của tháng 9/2023. Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu đạt 16,27 độ C, đưa tháng 9 vừa qua trở thành tháng 9 nóng thứ hai trong lịch sử, cao hơn 1,63 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Giám đốc Copernicus Carlo Buontempo cảnh báo đợt El Nino mạnh lên có thể kéo dài chuỗi tháng có nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sang năm 2027. Các chuyên gia dự báo hiện tượng này nhiều khả năng đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục mới trong năm 2027.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm nhiệt độ bề mặt nước biển tại vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, gây biến đổi các hình thái gió, áp suất và lượng mưa trên toàn cầu, qua đó làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và tác động của biến đổi khí hậu. Hiện tượng này thường xuất hiện theo chu kỳ 2-7 năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng.

Các nhà khoa học nhấn mạnh việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt từ nhiên liệu hóa thạch, có ý nghĩa quyết định hạn chế mức độ và thời gian nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C./.

Theo TTXVN