Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác

Ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 68 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

(Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 68/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Phiên họp thứ 6).

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, về dự án thành phần 1, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Về Dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026, triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý III/2026.

Về đàm phán vay vốn, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán Hiệp định vay vốn trong tháng 3/2026; đồng thời, cần chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách nhà nước (kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ, nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026 (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay (nếu đàm phán thuận lợi và lãi suất thấp)...

Về đàm phán Hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt - Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh đàm phán Hiệp định trong quý I/2026.

Về xử lý vấn đề chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất giải pháp xử lý chồng lấn trong quý I/2026. Bộ Xây dựng chủ động theo thẩm quyền triển khai các công việc để đồng bộ với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình.

Các địa phương và EVN khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật điện dự án.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, về lựa chọn công nghệ, đối tác, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Chính phủ và các cơ quan hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác (Báo cáo chính, Tờ trình tóm tắt, dự thảo kết luận...), báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2/2026 để báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2 năm 2026; tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo Nghị quyết của Quốc hội cho phép tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình lập Dự án, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn và Hải Phòng-Móng Cái, Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Móng Cái-Quảng Ninh-Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 4/1/2026 và Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 9/1/2026.

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 785/VPCP-CN ngày 23/1/2026, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai theo đúng quy trình, thủ tục quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/2/2026.

Về các dự án đường sắt đô thị, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao-Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội (đối với tuyến Văn Cao-Hòa Lạc cần đàm phán, trao đổi với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công, hoàn thành dự án khoảng 1 đến 2 năm như báo cáo của Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội); rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng “tiến sâu vào lòng đất,” gắn với chương trình hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương khẩn trương nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 4/1/2026, Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 9/1/2026).

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-hoan-thien-bao-cao-lua-chon-cong-nghe-doi-tac-post1093156.vnp