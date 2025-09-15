Đường sắt cung ứng 330.000 vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, mở bán vào ngày 20/9

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 3/2-8/3/2026, tức ngày 16 Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hàng ngày ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.

Theo đó, ngành Đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/4 và TN5/6) giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Tàu khách khu đoạn như: chặng Hà Nội-Vinh/Đồng Hới/Đà Nẵng; Huế-Đà Nẵng; Sài Gòn-Đà Nẵng/Quy Nhơn/Nha Trang/Phan Thiết và ngược lại sẽ chạy 12 đôi tàu/ngày.

Ngoài ra, đường sắt cũng chạy tăng cường thêm tàu khách khu đoạn gồm: 2 đôi tàu (SE13/SE14, SE15/SE16) Sài Gòn-Vinh và ngược lại; một đôi tàu (SE25/SE26) Sài Gòn-Quảng Ngãi và ngược lại; chặng Nha Trang-Sài Gòn sẽ chạy SNT12 giai đoạn trước Tết và tàu SNT11 giai đoạn sau kỳ nghỉ Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 16-19/2/2026 (tức từ ngày 29 Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 3 tháng Giêng), Công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh... và ngược lại phục vụ hành khách đi du Xuân.

Về kế hoạch tổ chức bán vé Tết cho hành khách, từ ngày 15-19/9/2025 sẽ tổ chức bán vé cho đoàn khách tập thể, là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, các đơn vị trong ngành Đường sắt...

Từ 8h ngày 20/9/2025 tổ chức bán vé rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé của ngành Đường sắt như website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động... Hoặc qua Tổng đài bán vé Ga Sài Gòn 1900 1520, Ga Hà Nội 1900 0109 .

Đường sắt cũng đưa ra quy định mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi), mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

Hành khách mua vé xa ngày đi (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km, mức giảm giá từ 5-15%; giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại Ga Sài Gòn ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên; giảm từ 2-12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên, tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau; giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi; giảm từ 10-20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngành Đường sắt cũng khuyến cáo hành khách nên đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé: mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá; không mua vé tàu qua “cò vé”./.

Theo TTXVN