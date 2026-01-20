Đương kim vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên toàn thắng vòng loại mùa giải 2026

Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa khép lại vòng loại phía Bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO bằng chiến thắng 2-1 trước đội bóng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) trong trận đấu diễn ra lúc 14 giờ ngày 20/1.

Ngân Như Dũng tiếp tục toả sáng, ghi bàn mở tỉ số trận đấu. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Dù đã sớm giành vé vào vòng chung kết, HLV Nguyễn Công Thành vẫn yêu cầu các học trò nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc, nhưng có những điều chỉnh đáng kể về nhân sự. Đội trưởng Lê Văn Thức không đá chính, trong khi nhiều gương mặt dự bị được trao cơ hội ra sân.

Bên kia chiến tuyến, đội NEU thi đấu đầy quyết tâm. Phút 13, đội bóng Thủ đô suýt mở tỷ số khi tiền đạo số 9 bật cao đánh đầu cận thành sau quả treo bóng bên cánh phải, nhưng thủ môn Thế Ngọc đã phản xạ xuất sắc cứu thua cho Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa.

Sau quãng đầu chơi chặt chẽ, đội bóng xứ Thanh dần chiếm lĩnh thế trận. Phút 17, từ quả phạt góc của Văn Vỹ, Ngân Như Dũng băng vào bắt vô lê gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa.

Tuy nhiên, NEU không dễ buông xuôi. Phút 33, Vũ Đức Kiên treo bóng khó chịu vào vòng cấm, hàng thủ đội bóng xứ Thanh xử lý chưa thực sự tốt, tạo điều kiện để cầu thủ NEU đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối hiệp 1, Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa có cơ hội tái lập thế dẫn bàn khi tổ chức phản công nhanh ở phút 38, nhưng cú dứt điểm cận thành của Văn Vỹ không thể đánh bại thủ môn NEU.

Lê Văn Thức vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn thắng quan trọng.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Công Thành tung đội trưởng Lê Văn Thức vào sân nhằm gia tăng sức ép. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 68, từ một tình huống tấn công mạch lạc, Lê Văn Thức dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa.

Những phút còn lại, đội bóng xứ Thanh tiếp tục tạo ra thế trận lấn lướt. Phút 71, Văn Vỹ thêm một lần khiến khán giả tiếc nuối khi cú sút của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đội bóng trường ĐH VHTTDL Thanh Hoá khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Chiến thắng trước NEU giúp Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa toàn thắng cả 3 trận tại nhóm C, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, trước khi hướng tới vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Hoàng Sơn