Đức tuyên bố không thể tiếp tục cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine

Ngày 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin hiện không còn khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội nước này cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng cường hỗ trợ Kiev trong bối cảnh nhu cầu phòng không của Ukraine ngày càng cấp thiết trước các cuộc tấn công của Nga.

Trả lời phỏng vấn báo Berliner Morgenpost, được tạp chí Focus đăng tải ngày 7/11, Bộ trưởng Boris Pistorius cho biết Đức đã chuyển giao cho Ukraine một số hệ thống Patriot cùng số lượng lớn tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, Berlin hiện không thể tiếp tục cung cấp thêm các hệ thống này do nguy cơ làm suy giảm năng lực phòng thủ của chính mình.

Ông Pistorius nhấn mạnh, bất kỳ trang thiết bị nào Đức chuyển giao vào thời điểm hiện nay cũng chưa thể được bổ sung trong tương lai gần, qua đó tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ quốc gia mà Berlin không thể chấp nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định nước này hiện không thể làm nhiều hơn và cho rằng các quốc gia khác cần chia sẻ trách nhiệm lớn hơn trong việc hỗ trợ Ukraine.

Theo ông Pistorius, vấn đề phân bổ thêm nguồn lực phòng không cho Ukraine sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng về Ukraine (Nhóm Ramstein) dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11. Ông cũng cho rằng một số quốc gia đồng minh cho đến nay đóng góp ít hơn đáng kể so với Đức và cần tăng cường nỗ lực hỗ trợ Kiev.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn, trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trước mùa Đông.

Trước đó, ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức tại Berlin, đề nghị đẩy nhanh tiến độ cung cấp tên lửa PAC-2 sử dụng cho hệ thống Patriot. Theo ông Zelensky, Ukraine đã có hợp đồng đáng kể để mua loại tên lửa này trong hai năm tới, song việc đẩy nhanh bàn giao có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Đức và Anh đang phối hợp xây dựng phương án huy động thêm năng lực phòng không từ các nước đồng minh nhằm hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Pistorius trước đó cho biết nguồn cung hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn từ Mỹ còn hạn chế, trong khi hoạt động sản xuất tên lửa PAC-2 GEM-T tại Đức mới bắt đầu được triển khai. Hai nước hy vọng hoàn tất lộ trình hỗ trợ trước cuộc họp Nhóm Ramstein ngày 17/11 tại Brussels (Bỉ).

Vân Bình