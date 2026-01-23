Đưa “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào học tập toàn dân

Với tinh thần “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Bình dân học vụ số" tại Thanh Hóa đã và đang mang lại những kết quả tích cực, thiết thực, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và cách làm sáng tạo của các địa phương trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.

Hội viên Hội Nông dân xã Thiệu Hóa tham gia tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số nông dân Thanh Hóa.

Tại xã Thiệu Hóa, phong trào đang từng bước lan tỏa sâu rộng, trở thành một phong trào học tập toàn dân, góp phần quan trọng vào việc phổ cập tri thức, kỹ năng số, xây dựng công dân số và thúc đẩy CĐS toàn diện. Đến nay xã đã có 25.736/36.845 người dân trong độ tuổi trưởng thành có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, đạt 69,85%; 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử; trên 85% hộ kinh doanh sử dụng thanh toán điện tử; nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương được quảng bá trên sàn thương mại điện tử và trên các ứng dụng mạng xã hội; triển khai nhóm zalo thông tin hành chính ở 100% thôn, khu phố...

Năm 2026 xã Thiệu Hóa phấn đấu duy trì vị trí nằm trong nhóm các xã, phường dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành đạt phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về CĐS, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh từ bậc tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số; 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số; 100% người lao động trong các doanh nghiệp, HTX có kiến thức cơ bản về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động...

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Thiệu Hóa Hà Thị Thanh cho biết: “Xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân chủ động học tập thông qua các nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOC). Định kỳ hằng tuần xã sẽ tổ chức các buổi học cộng đồng nhằm trang bị kỹ năng số thiết thực cho người dân, trong đó tập trung vào những kiến thức dễ hiểu, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày, gắn với việc triển khai các đề án về CĐS quốc gia.

Cùng với đó, huy động sự phối hợp giữa các thôn với tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh để cử lực lượng tình nguyện viên, hội viên có hiểu biết công nghệ trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, lao động phổ thông trong việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số cơ bản”.

Còn Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trịnh Văn Huynh cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động hội, Hội Nông dân xã đã tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, bán hàng trên các nền tảng số. Trên cơ sở nền tảng số nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã cùng Hội Nông dân tỉnh đã triển khai tập huấn, hướng dẫn hội viên cài đặt Mini App Nông dân Thanh Hóa trên cơ sở nền tảng số nông dân Việt Nam với nhiều tiện ích như: quản lý hội viên điện tử; cung cấp thông tin, kiến thức nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; kết nối dịch vụ, vốn, khoa học kỹ thuật; phản ánh kiến nghị của nông dân và phục vụ công tác điều hành của hội”.

Thực tiễn triển khai cho thấy “Bình dân học vụ số” không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, hoạt động sát với nhu cầu của người dân. Hàng chục nghìn người dân Thanh Hóa đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, khai thác các nền tảng số phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh... Đáng chú ý, phong trào hướng tới mọi tầng lớp xã hội, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho CĐS ở Thanh Hóa.

Toàn tỉnh hiện duy trì hoạt động hiệu quả của 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng, với 15.995 thành viên, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân, góp phần đưa tri thức số đến từng hộ gia đình. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc triển khai phong trào. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” trong các tổ chức cơ sở đảng; Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, phổ biến khung kiến thức, kỹ năng số và đề cương “Bình dân học vụ số”; Sở Tài chính hướng dẫn cơ chế, chính sách thu hút cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tham gia phong trào; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai quy định khung năng lực số cho học sinh, sinh viên, tích hợp vào môn Tin học và kỹ năng mềm trong các cơ sở giáo dục...

Từ những lớp học kỹ năng số giản dị, những buổi hướng dẫn tận nhà, đến các mô hình cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào “Bình dân học vụ số” đã khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, thúc đẩy mỗi người dân Thanh Hóa chủ động học hỏi, thích ứng với thời đại số.

Bài và ảnh: Linh Hương