Dự báo thời tiết Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 14 đến 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), thời tiết trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu; riêng từ đêm 16 đến 18/2 có khả năng được tăng cường yếu.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, từ ngày 14 - 16/2 (27 - 29 tháng Chạp), thời tiết phổ biến mây thay đổi, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C, cao nhất 24 - 26 độ C.

Từ đêm 16 đến ngày 18/2 (đêm 30 đến mùng 2 Tết), trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, trên biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 21 - 23 độ C.

Từ ngày 19 - 22/2 (mùng 3 đến mùng 6 Tết), mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C.

Dự báo thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Nhân dân; tuy nhiên, những ngày đầu năm có mưa nhỏ và trời rét, người dân cần chủ động giữ ấm, bảo đảm sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

LP