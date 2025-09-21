Dự báo, bão RAGASA sẽ mạnh lên thành siêu bão với cường độ cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão RAGASA phát lúc 14h00 ngày 21/9/2025. Ảnh:nchmf

Dự báo cho thấy trong 24h tới, bão RAGASA sẽ mạnh lên thành siêu bão với cường độ cấp 16-17.

Sau đó siêu bão này sẽ duy trì cường độ cấp 16-17 khi vào Biển Đông. Đây được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025.

Khi bão tiến gần vào vùng biển tỉnh Quảng Đông, cường độ bão sẽ suy yếu dần và bắt đầu đổi hướng, hướng về bán đảo Lôi Châu rồi đi vào vịnh Bắc Bộ. Sau đó bão có thể ảnh hưởng trực tiếp (đổ bộ) vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 25 đến 26/9.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h, và cường độ có khả năng mạnh lên thành siêu bão. Đến 13h chiều mai (22/9), siêu bão RAGASA cách đảo Luzon khoảng 120km về phía bắc, cường độ bão lúc này mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với 15-20km/h, đi vào Biển Đông.

Đến 13h chiều 23/9, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này duy trì cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/h, cường độ có khả năng suy yếu dần.

Đến 13h chiều 24/9, tâm bão ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão lúc này mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 96h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi qua bán đảo Lôi Châu rồi đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Đến 13h chiều 25/9, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, hướng về đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) đối với khu vực Bắc Biển Đông.

LP