Đường đi của bão RAGASA.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,3°N - 123,1°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14. Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Dự báo khoảng tối ngày 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình và các Trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9. Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Dự báo 2 kịch bản của bão RAGASA

Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào Vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý 1 kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra, đó là khi vào Biển Đông bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa-Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra hiện nay ở phía bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão RAGASA thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Như vậy, với 2 kịch bản trên, chỉ lệch Bắc hoặc lệch Nam 50-100 km nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam và hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau, chính vì vậy cần phải tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo.

Đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400 km; các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến TP Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão.

