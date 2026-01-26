ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng cho VCK châu Á 2026; Man Utd thắng ngược Arsenal

Sông Lam Nghệ An đối đầu PVF-CAND tại chung kết U19 Quốc gia 2025/26; Đoàn Việt Nam bùng nổ trong ngày cuối ASEAN Para Games 13, xếp thứ 5 toàn đoàn; Yamal lập siêu phẩm “xe đạp chổng ngược”, Barca đòi lại ngôi đầu La Liga... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/1).

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng cho VCK châu Á 2026 sau buổi tập tại Jakarta

Chiều 25/1, ĐT futsal Việt Nam đã có buổi làm quen sân thi đấu chính thức International Jakarta Velodrome tại Indonesia.

Hình ảnh làm quen sân của ĐT futsal Việt Nam. (Ảnh: Phan Hồng)

Tân đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá mặt sân hơi “rít” và bóng có độ nảy khác biệt so với sân tập, buộc HLV Diego Giustozzi phải tận dụng tối đa 60 phút để giúp các học trò thích nghi chiến thuật.

Dù đội hình đang trẻ hóa mạnh mẽ với 2/3 cầu thủ lần đầu dự giải châu lục, Mạnh Dũng vẫn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chuyên môn của các đàn em. ĐT Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ duyên nợ là Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Sau hai trận giao hữu chất lượng với Afghanistan, toàn đội hiện có tâm lý tự tin và quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại sân chơi châu Á.

Đoàn Việt Nam bùng nổ trong ngày cuối ASEAN Para Games 13, xếp thứ 5 toàn đoàn

Ngày 25/1, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASEAN Para Games 13 bằng một “ngày vàng” rực rỡ.

Vận động viên Trịnh Thị Bích Như giành Huy chương vàng và Nguyễn Thị Sari giành Huy chương đồng nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật SB5/S6.

Tâm điểm là kình ngư Vi Thị Hằng với 4 Huy chương vàng (HCV) và 2 kỷ lục Đại hội. Đội tuyển cờ vua cũng gây ấn tượng mạnh khi giành thêm 8 HCV, xuất sắc đứng nhất toàn đoàn ở bộ môn này.

Kết thúc Đại hội, Việt Nam giành tổng cộng 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ, đứng vị trí thứ 5 chung cuộc. Dù số lượng vận động viên tham dự ít hơn nhiều quốc gia khác, nhưng tỷ lệ giành huy chương cao đã khẳng định ý chí nghị lực và chất lượng chuyên môn vượt trội của các vận động viên Việt Nam.

Sông Lam Nghệ An đối đầu PVF-CAND tại chung kết U19 Quốc gia 2025/26

Chiều 25/1, hai tấm vé vào chơi trận chung kết giải U19 Quốc gia đã chính thức có chủ sau những màn so tài kịch tính tại Hưng Yên.

SLNA (áo vàng) vào chung kết gặp PVF-CAND.

Ở trận bán kết đầu tiên, Sông Lam Nghệ An khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thể Công Viettel I với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công đẳng cấp của Tấn Minh và Hoàng Minh Hợi trong hiệp hai.

PVF-CAND thắng Hà Nội để vào chung kết.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại diễn ra căng thẳng hơn khi PVF-CAND và Hà Nội hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu may rủi, PVF-CAND đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành chiến thắng 5-3.

Như vậy, trận tranh ngôi vô địch giữa Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND sẽ được diễn ra vào ngày mai 27/1.

Vòng 23 Ngoại hạng Anh: Man Utd thắng ngược Arsenal, Chelsea chiếm chỗ Liverpool trong top 4

Đêm 25/1, Ngoại hạng Anh chứng kiến những cú sốc lớn.

Bryan Mbeumo vượt qua David Raya rồi ghi bàn quân bình tỷ số. (Ảnh: Sky Sports)

Tại Emirates, Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick đã “đánh sập” pháo đài của Arsenal với chiến thắng 3-2 kịch tính. Dù Lisandro Martinez phản lưới nhà sớm, nhưng các siêu phẩm từ xa của Mbeumo, Patrick Dorgu và Matheus Cunha đã giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng ngoạn mục.

Thất bại này khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách với Man City bị thu hẹp đáng kể.

Fernandez mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0. (Ảnh: Chelsea FC)

Trong khi đó, Chelsea đã chính thức vươn lên vị trí thứ 4 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Crystal Palace. Tài năng trẻ Estevao tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Chelsea đẩy ĐKVĐ Liverpool khỏi nhóm dự Champions League.

Những biến động này khiến cục diện BXH Ngoại hạng Anh trở nên vô cùng căng thẳng trước thềm tháng 2.

Yamal lập siêu phẩm “xe đạp chổng ngược”, Barca đòi lại ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 26/1, Barcelona đã đánh bại Real Oviedo với tỷ số 3-0 tại vòng 22 La Liga, chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid. Dù gặp nhiều khó khăn và thi đấu bế tắc trong hiệp một trước sự tự tin của đội khách, đoàn quân của HLV Hansi Flick đã bùng nổ mạnh mẽ sau giờ nghỉ.

Pha ngả người móc bóng thành bàn của Lamine Yamal. (Ảnh: Reuters)

Lần lượt Dani Olmo và Raphinha ghi bàn giúp Barca dẫn trước hai bàn chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp hai. Điểm nhấn ấn tượng nhất trận đấu thuộc về tài năng trẻ Lamine Yamal với cú “xe đạp chổng ngược” đẳng cấp từ đường chuyền của Olmo, ấn định chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Barcelona có 52 điểm, nhiều hơn Real Madrid 1 điểm và tái lập trật tự trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính tại Tây Ban Nha.

