Đồng Lương phát triển kinh tế lâm nghiệp

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và diện tích đất lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở xã Đồng Lương.

Sản xuất mành xuất khẩu tại Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lang Chánh.

Đi vào hoạt động thử nghiệm vào tháng 8/2026, Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lang Chánh đóng tại thôn Đồng Phúc chuyên sản xuất mành tre luồng phục vụ xuất khẩu. Ông Chu Quang Vũ, Giám đốc công ty, cho biết: Qua khảo sát ở nhiều địa phương, công ty đã chọn xã Đồng Lương là nơi đầu tư sản xuất, kinh doanh, bởi trên địa bàn xã và các địa phương lân cận có nguồn nguyên liệu dồi dào. Trong quá trình xây dựng nhà máy, công ty luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hiện nay, công ty đang trong quá trình vận hành chạy thử nghiệm. Khi chính thức đi vào hoạt động, trung bình mỗi năm, công ty thu mua khoảng 600.000 cây luồng, chế biến khoảng 3 triệu tấm mành xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho từ 30 - 40 lao động và hàng nghìn lao động vùng nguyên liệu. Nhằm ổn định vùng nguyên liệu, công ty đã liên kết với các hộ trồng rừng xây dựng vùng nguyên liệu có chứng chỉ FSC phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy, với tổng diện tích 3.700ha tại các xã Đồng Lương, Giao An, Trung Hạ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đồng Lương, địa phương hiện quản lý trên 5.700ha đất lâm nghiệp, thế mạnh chủ lực là rừng tre, luồng với năng suất bình quân khoảng 1.200 - 1.300 cây/ha/năm.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, xã tập trung hướng dẫn người dân kỹ thuật thâm canh, khai thác đúng chu kỳ và chủ động tái tạo rừng sau thu hoạch. Nhờ lồng ghép hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021 về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đầu tư của Nhân dân, Đồng Lương đã thâm canh hàng trăm héc-ta luồng chất lượng cao và mở mới gần 20km đường lâm nghiệp. Địa phương cũng đẩy mạnh kết nối người dân với các cơ sở chế biến nhằm hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững. Song song với phát triển kinh tế, công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được siết chặt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lâm nghiệp trong cộng đồng.

Để kinh tế lâm nghiệp phát triển hiệu quả, thời gian tới xã Đồng Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng thâm canh rừng trồng, nâng cao chất lượng cây giống và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất; đồng thời khuyến khích đầu tư vào khâu sơ chế, chế biến và xây dựng liên kết sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi giá trị trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Bài và ảnh: Khắc Công