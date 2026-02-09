Đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm, chúc tết Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Sáng 9/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo), đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, sang thăm, chúc tết Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Trong không khí trang trọng và nồng ấm tình hữu nghị thủy chung son sắt, thay mặt Tỉnh ủy, HDNĐ, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Quang Hùng đã tặng hoa chào mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay cùng thành viên đoàn. Đồng thời gửi lời chúc chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chào mừng đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn và đoàn công tác sang thăm, chúc tết Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân thành, thắm tình hữu nghị của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã dành cho đoàn.

Nhân chuyến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo và cán bộ, công chức Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay bắt tay thân mật các lực lượng làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Thanh Hóa, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sẽ thăm, chúc tết Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở Tỉnh ủy; dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay tặng quà chúc mừng năm mới các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn lần này sẽ tiếp tục củng cố, vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đỗ Đức