Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)

Nhân Tết cổ truyền Bun Pi May của Nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 6 và 7/4 đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn cấp cao tỉnh Thanh Hóa chúc Tết Bun Pi May Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thân mật tiếp đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà lưu niệm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Ngay khi đến thị xã Sầm Nưa, đoàn đã đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thân mật tiếp đoàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao đổi tại buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hủa Phăn nói riêng sau khi đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào từ trần. Đồng thời, qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn gửi lời chia buồn đến gia quyến đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon là người bạn lớn của Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho phong trào cách mạng của hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Ngay sau khi nghe tin đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon từ trần, ngày 3/4/2025 đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang viếng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã để tang đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 4 và 5/4/2025. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức đoàn viếng đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon ở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Đồng chí Khăm Tày Xỉ Phăn Đon mất đi là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Lào - Việt Nam anh em. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ sự mất mát và niềm tiếc thương đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn khi mất đi một nhà lãnh đạo tiền bối, nhà cách mạng kiệt xuất, kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ thủy chung sắt son Lào - Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, các lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Hủa Phăn anh em đón tết Bun Pi May và năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.

Đồng chí đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Đồng thời nêu rõ: Năm 2024 quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là quan hệ chính trị giữa hai bên tiếp tục được tăng cường, lãnh đạo hai tỉnh, các sở, ngành, địa phương hai bên đã tổ chức 55 đoàn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Các hiệp định, quy chế hoạt động thương mại tại khu vực biên giới được thực hiện tốt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh đạt gần 34 triệu USD.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế được tăng cường; Thanh Hóa đã tiếp nhận, đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 45 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức cho 90 học viên là bí thư chi bộ, trưởng các bản của tỉnh Hủa Phăn. Các bệnh viện của tỉnh đã hỗ trợ khám, điều trị bệnh cho hàng trăm lượt cán bộ và nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai Chính phủ; triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai tỉnh.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 15 hài cốt liệt sỹ là bộ đội, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, đưa về an táng tại nghĩa trang của tỉnh.

Qua thăm một số công trình tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh rất vui mừng khi thấy nước bạn đã đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn.

Để tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Tập trung hơn nữa đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, hợp tác văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần tin cậy, hiểu biết và tình đồng chí anh em thân thiết.

Hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc và tiếp tục bảo vệ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã dành cho Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đứng đầu là đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn đồng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phon Súc In Thạ Vông khẳng định: Đây là sự thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong nhiều năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo hai tỉnh sẽ ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ tình cảm hữu nghị giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt bà con kiều bào Việt Nam và người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn.

Sau khi chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã có buổi gặp mặt bà con kiều bào Việt Nam và người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn. Trong không khí thắm tình quê hương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gửi tới cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại Hủa Phăn những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng nồng ấm của quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, đồng thời khẳng định: Đạt được những kết quả của tỉnh, ngoài sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, còn có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu, sự động viên, cổ vũ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn và cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam, người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Nhấn mạnh cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc Việt Nam - Lào, cộng đồng người Việt Nam, người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn hiện có khoảng hơn 800 người, trong đó hơn 500 người là kiều bào Thanh Hóa. Qua theo dõi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh vui mừng được biết, trong những năm qua cộng đồng người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hòa nhập vào đời sống xã hội nước bạn; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Hủa Phăn, vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai tỉnh. Cùng với đó, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với bà con kiều bào Việt Nam và người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng của cộng đồng kiều bào người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn dành cho quê hương. Đồng chí tin tưởng cộng đồng người Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đùm bọc, giúp đỡ, động viên nhau cùng thực hiện tốt pháp luật của nước sở tại; tích cực học tập, lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, làm cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn.

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo hai tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn và Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo hai tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo hai tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Lãnh đạo hai tỉnh nguyện tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào, giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo hai tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đội quy tập tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa).

Đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh ở tỉnh Hủa Phăn (Lào) tại Đội quy tập tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa). Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh, xứng đáng với sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đội quy tập tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đến chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đội quy tập quân tình nguyện Việt Nam (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa); đến chúc Tết cổ truyền Bun Pi May cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dự lễ buộc chỉ cổ tay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn thăm Dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Viêng Xay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn thăm Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn thăm Công viên Hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Hủa Phăn do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho nước bạn Lào.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã dự lễ buộc chỉ cổ tay - nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân các bộ tộc Lào; đến thăm một số công trình, dự án do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn, gồm: Dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Viêng Xay, Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, Công viên Hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Hủa Phăn do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chia tay đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn để lên đường về Thanh Hóa.

Với tình cảm và trên tình thần hữu nghị, sau hai ngày thăm, chúc tết tại tỉnh Hủa phăn, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã chia tay, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn để lên đường về Thanh Hóa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn.

Minh Hiếu