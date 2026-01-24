Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân sẵn sàng cao điểm tiêu thụ điện dịp tết

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Đội Quản lý điện lực Như Thanh – Như Xuân đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp...

Công nhân Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân đóng điện vào máy biến áp để cấp điện cho khách hàng.

Hiện nay, Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân đang quản lý vận hành 11 lộ đường dây trung áp, trong đó có 4 lộ đường dây 22kV, 7 lộ đường dây 35kV được cấp nguồn 4 trạm biến áp (TBA) 110kV; đường dây hạ áp 0,4kV có tổng chiều dài 956.6km, 281 TBA công cộng. Năm 2025, đơn vị đã thực hiện sửa chữa, cải tạo 15,7km đường dây trung thế và 7,3km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư 17,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng được đầu tư xây dựng mới 12,1km đường dây trung thế; 74,7km đường dây hạ thế; 37 TBA với tổng công suất hơn 5.520KVA, góp phần đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành lưới điện và cấp điện ổn định.

Để chủ động trong cung ứng điện phục vụ Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngay từ đầu tháng 12/2025, Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân đã lập phương án cấp điện, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể hệ thống lưới điện. Hiện nay, đơn vị đã thực hiện luân chuyển nội bộ các máy biến áp (MBA) non tải, quá tải; nâng công suất 12 MBA. Thay cáp mặt máy, bổ sung dầu MBA vận hành lâu năm, bắt lại các ghíp bị lỏng, mối nối phát nhiệt trên lưới điện hạ thế. Tiến hành rà soát lại các TBA có áp-tô-mát tổng, áp-tô-mát nhánh, chì hạ thế bị quá tải để thay thế kịp thời, tránh quá tải cục bộ vào thời gian cao điểm trong dịp tết. Chủ động chặt tỉa, phát quang hành lang lưới điện, những phần kiến trúc vi phạm nghiêm trọng hành lang và có nguy cơ gây sự cố, bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện. Hiện nay, đơn vị đã chặt, tỉa cây trong và ngoài hành lang 85 vị trí trên lưới điện cao áp khu vực tại các xã: Xuân Thái, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Phong, Thượng Ninh, Xuân Bình có nguy cơ gây sự cố cho đường dây.

Bên cạnh đó, Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa 4 dự án, gồm: Dự án xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Như Thanh – Như Xuân; dự án giảm số khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp khu vực điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân năm 2025; dự án xây dựng, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Như Thanh – Như Xuân tỉnh Thanh Hóa cho các TBA công cộng có điện năng tổn thất >3000kWh/tháng; dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22,35KV theo phương án đa chia đa nối bổ sung năm 2025, theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Qua đó, góp phần giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cho Nhân dân vui xuân, đón tết.

Cùng với việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện, Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn vào thời gian cao điểm trong ngày.

Ông Phạm Thế Hậu, Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân, cho biết: Để phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an lành, vui tươi, Đội Quản lý điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện để kịp thời phát hiện các điểm xung yếu có nguy cơ gây sự cố; tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; huy động các vật tư dự phòng để khi có sự cố xảy ra xử lý một cách nhanh nhất cấp điện lại phục vụ Nhân dân. Thực hiện chế độ trực lãnh đạo, chế độ báo cáo theo quy định, phân công kỹ sư, công nhân điện lực vận hành 24/24 giờ để sửa chữa, thao tác theo lệnh của Công ty Điện lực Thanh Hóa, sẵn sàng khắc phục sự cố nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

Hải Anh