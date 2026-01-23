Đổi mới các phong trào, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện

Ngày 23/1, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả nổi bật như: Kịp thời kiện toàn bộ máy, lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội HND cấp xã và Đại hội Đại biểu HND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; kết nạp 4.722 hội viên, phát triển 3.589 triệu đồng Quỹ Hội; thành lập 295 tổ Hội và 25 chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Nền tảng số nông dân Thanh Hóa được triển khai đến 100% cán bộ Hội, với 395.122 hội viên cài đặt, đạt 82%. Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và phát triển.

Tại hội nghị, đại diện HND các xã, phường thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn hội viên phát triển mô hình kinh tế...

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh đề nghị HND các xã, phường bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy và các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động nông dân, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Các cấp Hội tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh liên kết vùng, phong trào thi đua; hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh trao Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025.

HND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025 đã được Trung ương HND Việt Nam và HND tỉnh tặng Bằng khen.

Hoàng Lan