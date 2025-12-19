Doanh nghiệp ưu tiên chuẩn hóa kho bãi: Kệ công nghiệp hạng nặng trở thành “xương sống” vận hành – One Tech đẩy mạnh cung ứng trên toàn quốc

Trong bối cảnh sản xuất, thương mại và logistics đang tăng trưởng nhanh, yêu cầu về một hệ thống kho bãi chuyên nghiệp chưa bao giờ được nhắc đến nhiều như hiện nay. Các doanh nghiệp Việt Nam – từ công nghiệp chế biến, điện tử đến ngành hàng tiêu dùng nhanh – đều ghi nhận tình trạng “nghẽn kho”, thiếu tiêu chuẩn lưu trữ và hiệu suất vận hành chưa tối ưu. Đây cũng chính là lý do thị trường kệ công nghiệp và đặc biệt là kệ hạng nặng bùng nổ trong năm gần đây, khi nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn nâng cấp toàn diện chuỗi cung ứng.

Nhu cầu chuẩn hóa kho bãi: từ xu thế trở thành tiêu chuẩn mới

Theo đánh giá từ nhiều chuyên gia trong ngành logistics, các doanh nghiệp đã chuyển từ mô hình lưu kho “tự phát” sang mô hình “quản trị không gian” – nơi mọi vị trí kệ đều được tính toán nhằm đảm bảo tốc độ luân chuyển hàng hóa. Trong đó, kệ công nghiệp đóng vai trò chủ lực vì khả năng chịu tải lớn, phù hợp với mật độ lưu trữ cao của kho hàng sản xuất và trung tâm phân phối.

Các hệ thống này không chỉ giải quyết bài toán tối ưu diện tích mà còn trực tiếp nâng cao mức độ an toàn vận hành, giảm chi phí nhân công, hạn chế thất thoát và giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng khi quy mô tăng.

Kệ hạng nặng đóng vai trò quan trọng cho mọi kho hàng hiện đại

Một hệ thống kệ hạng nặng tiêu chuẩn thường bao gồm các bộ phận như chân trụ thép dày, thanh beam liên kết, các thanh giằng ngang và chéo để đảm bảo ổn định khi chất tải lớn. Nhờ kết cấu vững chắc, hệ thống này có thể chịu tải từ 800kg – hơn 3000kg mỗi tầng, đáp ứng đa dạng loại hàng hóa từ pallet gỗ, thùng carton, bao tải nặng đến linh kiện máy móc.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chịu lực, các hệ thống kệ công nghiệp hiện đại còn được đánh giá cao bởi:

Tính linh hoạt: thay đổi tầng, mở rộng dãy kệ mà không cần tháo dỡ toàn bộ.

Khả năng tương thích thiết bị nâng hạ như xe nâng điện, xe nâng dầu.

Độ bền bỉ cao nhờ sơn tĩnh điện và thép tiêu chuẩn, hạn chế oxy hóa và cong vênh.

Chính nhờ những ưu điểm này, kệ hạng nặng ngày càng trở thành lựa chọn bắt buộc đối với kho hàng quy mô từ nhỏ đến lớn.

Giá kệ One Tech – Đơn vị cung ứng kệ công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Trong số các nhà sản xuất kệ tại Việt Nam, Giá kệ One Tech được xem là một trong những thương hiệu uy tín nhất. Với hệ thống nhà máy hiện đại, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn công nghiệp, One Tech không chỉ cung cấp kệ hạng nặng cho các doanh nghiệp trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị trường lân cận.

Điểm khác biệt của One Tech nằm ở khả năng thiết kế theo yêu cầu, phù hợp với từng loại hàng, từng quy trình vận hành của doanh nghiệp. Mỗi dự án đều được khảo sát thực tế, mô phỏng bản vẽ 2D – 3D, tính toán tải trọng chi tiết để đảm bảo kệ hoạt động an toàn trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Trung - Đại diện One Tech cho biết, lượng đơn đặt hàng đối với kệ công nghiệp và hệ thống kệ trọng tải lớn đang tăng liên tục, đặc biệt từ các khu công nghiệp phía Bắc, miền Trung và Tây Nam Bộ. Nhu cầu chủ yếu đến từ các ngành điện tử, logistics, may mặc, thực phẩm và các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng.

Kệ hạng nặng không chỉ là “giá để hàng” – mà là nền tảng vận hành

Khi kho bãi trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng, việc đầu tư kệ công nghiệp, kệ hạng nặng không còn đơn thuần là mua thiết bị. Doanh nghiệp đang nhìn nhận đây là khoản đầu tư để tăng năng suất, giảm rủi ro và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Một hệ thống kệ hạng nặng được thiết kế đúng chuẩn có thể giúp:

Tăng tốc độ xuất nhập hàng 20–40%

Giảm chi phí nhân công 15–30%

Nâng cao tính an toàn vận hành

Cải thiện khả năng quản lý tồn kho và truy xuất hàng hóa

Những con số này cho thấy kệ công nghiệp đã trở thành một giải pháp mang tính chiến lược chứ không đơn thuần là thiết bị lưu trữ.

Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án từ kho thực phẩm, kho hàng tiêu dùng đến kho linh kiện điện tử, One Tech tiếp tục khẳng định vai trò thương hiệu dẫn đầu trên thị trường kệ công nghiệp Việt Nam.

Việc lựa chọn đúng hệ thống kệ công nghiệp, kệ hạng nặng không chỉ quyết định khả năng lưu trữ mà còn tác động trực tiếp đến sự an toàn và hiệu suất vận hành của toàn bộ kho hàng. Với định hướng phát triển lâu dài, Giá kệ One Tech cam kết cung cấp những giải pháp giá kệ bền vững, ổn định và phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp. Hy vọng các đơn vị có thể tìm thấy đối tác tin cậy để cùng xây dựng môi trường kho vận chuyên nghiệp, tối ưu và sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại One Tech Việt Nam

Website: https://giakeonetech.vn/

Hotline: 0933.021.077

Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

TPHCM: 3/20 Đ. Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh