Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất cuối năm

Cuối năm là thời điểm sôi động nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành các đơn hàng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho năm mới.

Không khí làm việc sôi nổi thời điểm cuối năm tại Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa.

Sau thời gian dài trầm lắng, những tháng cuối năm 2024 chứng kiến sự khởi sắc rõ nét của thị trường bất động sản, không chỉ trên cả nước mà còn tại Thanh Hóa. Sự phục hồi này đã tạo động lực mạnh mẽ giúp các DN sản xuất vật liệu xây dựng giải phóng lượng lớn hàng tồn kho, đồng thời đẩy mạnh công suất sản xuất và tung ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm mới. Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng là một trong những đơn vị khai thác và sản xuất đá ốp lát lâu đời tại Thanh Hóa, từ cuối quý III/2024 đã huy động gần 300 cán bộ, công nhân viên làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày. Nhờ đó, công ty không chỉ ra mắt các dòng sản phẩm mới với chất lượng vượt trội và mẫu mã đa dạng, mà còn nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ông Lê Đình Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Những năm qua, công ty đã đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các DN cùng lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát. Để vượt qua thách thức, tạo nên sự khác biệt và khẳng định chỗ đứng trên thị trường, chúng tôi đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để nâng cấp 4 dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt công suất trên 14 triệu m2 sản phẩm mỗi năm”. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với mức lương bình quân 5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, doanh thu dự kiến sẽ vượt kế hoạch từ 10 - 20%, tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của DN.

Là DN chuyên sản xuất may mặc và trang thiết bị dệt, Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tiến độ giao hàng. Để đẩy mạnh sản xuất cuối năm, công ty đã tổ chức lại quy trình làm việc, tăng cường thêm ca kíp, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng lao động vào các giai đoạn cao điểm. Công ty cũng đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất với công nghệ tự động hóa hiện đại, giúp tăng hiệu suất lao động và giảm thiểu tỷ lệ sai sót. Các máy móc như thiết bị cắt laser, hệ thống may tự động và công nghệ ép nhiệt đã được đưa vào sử dụng, nâng sản lượng lên 20% so với cùng kỳ năm trước. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, Công ty TNHH MTV X20 dự kiến tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất cao trong dịp Tết Nguyên đán 2025 và mở rộng kế hoạch sản xuất trong năm mới.

Hoạt động sản xuất sôi động dịp cuối năm không chỉ giúp các DN tăng doanh thu mà còn tạo thêm nhiều việc làm, góp phần cải thiện và ổn định đời sống của người lao động. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ, nhân lực và chiến lược kinh doanh, các DN tại Thanh Hóa đang hướng tới một năm mới đầy triển vọng, kỳ vọng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đón nhận nhiều cơ hội phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Bài và ảnh: Chi Phạm